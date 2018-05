Tips para tener sexo en el auto

Se sabe que el segundo lugar favorito para tener sexo, después de la cama, es el auto, que resulta ser para algunos un lugar cómodo donde cumplen una de sus fantasías sexuales, por ello hay algunos tips para tener sexo en el auto.

Esta travesura debe ser para las parejas una experiencia segura, cómoda y sexy que querrán repetir varias veces.

No te pierdas tips de posiciones, recomendaciones para tener sexo en el auto.

Cumple la fantasía

Tanto para hombres como para mujeres, tener sexo en el carro es algo con lo que soñamos, porque el poco espacio y el alto riesgo le ponen un extra de excitación y es una gran variante a la cama.

Seguridad

Si se van a divertir en el auto es importante que se estacionen primero, en un lugar despoblado sin niños cerca donde no los vayan a arrestar por indecentes y que de preferencia sea de noche.

Incluso tu cochera puede funcionar cuando quieres cambiar de escenografía para tener un momento a solas con tu pareja.

Eso sí, jamás le hagas sexo oral a tu galán cuando esté manejando pues pueden tener un accidente.

Tips para tener sexo en el auto

Asiento trasero

Dependiendo del tamaño del auto, el asiento trasero puede ser tu mejor opción para ese momento.

Si es un espacio amplio tendrás muchas opciones de posiciones sexuales, desde misionero hasta una buena vaquera, pero si es realmente reducido acuéstate a su lado como de cucharita para que quepan los dos sobre el asiento.

Y si tu auto es de estos en los que puedes bajar el asiento y robarle un poco de espacio a la cajuela, ¡es la opción ideal!

Todo cabe en un pequeño lugar

No te detengas solo porque tu auto es demasiado compacto.

Sólo es cuestión de encontrar la posición adecuada para que tu y tu pareja tengan un momento divertido, sensual y apasionado.

Sienta a tu chico en el asiento del pasajero, reclínalo lo más posible y siéntate sobre él dándole la espalda. Aunque te tengas que inclinar y sostenerte del tablero seguramente se acomodarán.

Placer oral

Puedes sentarse en el asiento de atrás y que tu chico te estimule, agachado, con su boca y después cambiar de roles o pueden acomodarse en el asiento trasero para hacer un 69 bastante creativo.

Asiento delantero

Además de darle la espalda, que es una de las opciones más cómodas para los autos compactos, puedes sentarte sobre sus piernas viéndolo de frente y sostenerte del respaldo del asiento. Sólo ten cuidado con el techo.

Al Exterior

Si están en un lugar seguro y alejado o dentro de una cochera, no dejen pasar la oportunidad de hacerlo sobre el cofre, donde tendrán mucho más espacio y sensación de riesgo.

Ropa

Cuando vas a hacer este tipo de travesuras, la ropa es un punto clave.

Y es que es mucho más sencillo lograr hacer realidad esta fantasía cuando no te tienes que quitar la ropa. Un vestido sin ropa interior es todo lo que necesitas para el rapidín.

Recomendación: ¡Evita los skinny jeans! Es problema quitártelos hasta en tu cuarto.

Cobija

No la necesitas para taparte, sino para colocarla debajo de ti para que si este es de tela no se manche, y si es de piel no te quedes pegada como chicle.

Para muchos hombres su auto no es solo su medio de transporte, sino que es un espacio personal especial del cual puede disponer cuando sea, y para la mayoría es una invitación y el sitio indicado para tener un encuentro íntimo con su pareja.