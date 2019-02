Tips para saber si tu esposa te es infiel.

Si has notado que el comportamiento de tu esposa es un poco raro durante las últimas semanas, podría ser porque te es infiel, es por este motivo que debes investigar un poco más y aquí te dejamos algunos tips para verificar si tus sospechas son correctas.

Si notas que tu esposa se comporta un poco rara y tienes dudas, con estos tips podrás saber si te es infiel.

Vigila

Vigila si hay un cambio en su forma de tratar a las personas que te aprecian. Puede ser una señal de culpabilidad si tu esposa comienza a distanciarse de tus familiares o de tus amigos con quienes se llevaba muy bien.

Menos regaños

Por otra parte, si tu esposa te regaña menos, puede ser una señal negativa. Este comportamiento estaría bien si le has dado buenas razones para que deje de regañarte, por ejemplo, si has corregido lo que criticaba con frecuencia o si has sido más atento con ella.

Con tus familiares

Si tu esposa se lleva bien con tus familiares y amigos, entonces es consciente de que habrá muchas más personas heridas por su aventura amorosa, aparte de ti. Esta situación la hará sentirse más culpable y evitará a estas personas con frecuencia.

Nueva amistad

Escucha con detenimiento si comienza a hablar acerca de una nueva amistad. Por lo general, las mujeres sienten una gran necesidad de hablar acerca de acontecimientos nuevos y emocionantes que suceden en sus vidas, aunque tengan que mantenerlo en secreto.

Salidas ocasionales

Estas salidas pueden ser un problema mayor si tu esposa las prioriza en vez de priorizar la relación que tiene contigo. De igual forma, puede ser un problema si cambia los nombres de las personas con quienes sale o si no puedes comunicarte con ella cuando sale.

Acompáñala

Si te dice que va a salir y sospechas que se dirige a un encuentro con otro hombre, ofrécele acompañarla. Si ella "cambia de opinión" y decide no ir, puede ser una señal de que estaba tratando de salir sola para pasar tiempo con otro.

Nuevos hábitos

Si hay algún cambio en sus hábitos al beber o fumar. Si tu esposa frecuentemente bebía o fumaba, entonces no notarás ningún cambio. Sin embargo, si nunca tuvo interés en el alcohol y el cigarrillo pero de comienza a oler a uno de estos, quizá haya alguien que le ha comenzado a enseñar esas costumbres.

Muéstrate interesado

Si tu esposa desaparece durante horas y simplemente dice que ha estado de compras, muéstrate interesado y pregúntale qué tiendas visitó o qué cosas vio, especialmente si regresa a casa con las manos vacías.

Muchas visitas

Si va con frecuencia a visitar a sus familiares sola, es posible esté visitando a alguien más que a sus familiares, especialmente si se queda en un hotel por la noche. Si te dice que se quedó en un hotel, pregúntale cuál y luego revisa los cargos que aparecen en tu tarjeta de crédito.

Mas cariñosa

Es posible que tengas sospechas si tu esposa de repente se aleja de ti, pero también puede ser una señal negativa si de repente se vuelve inexplicablemente más cariñosa.

Una esposa infiel puede prestar más atención a su esposo para calmar su culpa.

Hábitos del teléfono

Presta atención a sus hábitos cuando habla por teléfono. Puedes identificar estos hábitos si la ves hablando más por teléfono, enviando mensajes de texto o si cuelga una llamada apenas entras en la habitación.

En lo sexual

Es posible que creas que tu esposa demostrará tener menos interés sexual en ti si comienza a serte infiel. Esto puede ser cierto en algunos casos, pero las esposas infieles parecen estar más interesadas en tener sexo con sus esposos.

Haz contacto visual

Por instinto, los seres humanos evitan el contacto visual con las personas cuando se sienten culpables o cuando tienen que ocultar un secreto. Trata de realizar contacto visual con tu esposa durante el día. Es muy posible que evada tu mirada con mucha frecuencia si te está siendo infiel.