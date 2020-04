Tips para que tu cara se vea con MÁS vida ¡Tu rostro lo agradecerá!(Foto cortesía ABC)

Aunque vivimos en una sociedad donde todavía se rige por ciertos paradigmas, no debe de ser un freno para que cuides tu cara y por ende la belleza de esta, y sí, probablemente no lo has hecho por pena, pero calma, estos tips son de gran ayuda para potencializar la hermosura de tu rostro.

Tips belleza de la cara

Sí, la belleza de tu rostro se puede potencializar de diversas formas, al igual que esta se puede opacar con las molestas espinillas, los barros y por ende con diversos aspectos que ocasionan que esta se vea descuidada y sin vida, sin embargo y como comentamos, estos tips que mencionaremos a continuación podrían ser tus grandes aliados para que tu cara se vea fenomenal.

Ejercicio

Aunque en muchas ocasiones subestimamos los beneficios que podemos alcanzar con solo el hecho de hacer ejercicio, este juega un papel muy importante en nuestra belleza física, y en este caso, en nuestra cara.

Un punto muy importante es que a la hora de hacer ejercicio incrementa la circulación y tu piel adquiere una excelente dosis de sangre oxigenada, esta estimula a la desintoxicación y la renovación celular; información Vivi Saludable.

Tips para que tu cara se vea con MÁS vida ¡Tu rostro lo agradecerá!

Cutis limpio

Otro tip para potencializar la belleza de tu cara, es que prestes mucha atención si te vas a dormir con la cara sucia tras haber estado en las calles de la ciudad, puesto que este aspecto fomentará los puntos negros y hará que tu piel se vea sin vida; todas las noches lava tu cara.

Tips para que tu cara se vea con MÁS vida ¡Tu rostro lo agradecerá!

Cuidar el acné

Si padeces de los molestosos barritos, de acné o impurezas, calma, además de lavar tu cara en las noches, aplica dos veces por semana arcilla verde en tu rostro, esto con el objetivo de regular tu ph; algo que muchos hacen es exprimir los barritos, pero la plata coloidal puede ser de gran ayuda para omitir ese paso y aplicar sobre estos para ayudar a que se sequen.