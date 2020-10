Tips para que los DESAYUNOS saludables para niños ¡sean cosa fácil!

Haz desayunos saludables para tus hijos con estos tips. Foto: blog.oncosalud.pe

¿Cómo hacer desayunos saludables para niños?, seguro que alguna vez te has hecho esta pregunta, y es que no hay nada más complejo que darle todos los nutrientes que necesitan para su desarrollo los pequeños de la casa, y al mismo consentirlos de forma deliciosa, así que aquí te damos unos tips que te serán súper útiles para hacer de su primera comida del día un hábito sano, así que ¡toma nota!

Niños deben tener tiempo para el desayuno

El experto en nutrición Rubén Bravo, aseguró que es muy importante tener el tiempo correcto para el desayuno, pues de esta manera se puede evitar que a los niños se les de ansiedad por comer, ya que tienen el tiempo necesario para disfrutar cada parte de su platillo, de ahí que recomienda que entre semana los infantes puedan disponer de 15 a 20 para este momento del día, mientras que para el fin de semana sugiere que el tiempo de duplique.

Se debe considerar la edad de los niños en el desayuno. Foto: www.lavanguardia.com

Desayuno y la edad de los niños

Si tienes niños en un rango de edad de los 3 a los 12 años, puedes darles como desayuno vasos de leche o yogur, ya que en esa edad son capaces de aprovechar lo mejor de los lácteos, así lo indicó Rubén Bravo, de igual manera recomendó el consumo de frutas y cereales integrales.

Mientras que para los niños que están entre los 12 y 18 años de edad, el periodo de tiempo mejor conocido como el “estirón” el experto en nutrición señaló que es mejor darles grasas buenas como el aceite de oliva y aguacate en conjunto con carbohidratos.

Demuéstrales que tú también disfrutas del desayuno

Seguro que quieres que los niños crezcan sanos y fuertes, y para convencerlos no hay mejor tip que enseñarles con el ejemplo, así es, si lo pequeños del hogar te ven desayunar fruta o algún alimento saludable, seguro que no solo querrán imitarte, también se crearán el hábito de disfrutarlo, así que hazlo no solo parare de su educación, también conviértelo en una tradición familiar, así nunca lo olvidarán, puedes comenzar preparándolo con ellos el fin de semana.

Desayuna en familia para enseñar a los niños que es un buen hábito. Foto: www.understood.org

Se creativo con las recetas de los desayunos

Si los niños no son fáciles de convencer al momento de comer saludable no te desesperes, lo único que tienes que hacer es usar tu creatividad, así es, busca recetas divertidas y deliciosas que los enamoren, experimenta, a los pequeños de la casa les encanta probar cosas nuevas, así que ya tienes ventaja, ahora solo pon manos a la cocina y explota ¡tu lado chef!

Recuerda que no solo los niños pueden beneficiarse con este buen hábito, tú también puedes aprovechar los desayunos con mango para mantener la salud intestinal y la piel joven, ¡pruébalos!

