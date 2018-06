Tips para que el cabello no se esponje si llueve

Las épocas de lluvia nos pueden arruinar nuestro peinado perfecto, por eso te dejamos unos tips para que el cabello no se esponje si llueve.

Sigue estos tips y veras como el cabello se mantiene en su lugar y siempre hermoso.

No olvides el acondicionador

No te saltes el acondicionador cuando laves tu pelo (sólo recuerda aplicarlo de medios a puntas para que el cuero cabelludo no se vuelva grasoso).

Si no es suficiente, invierte en una mascarilla hidratante que puedas usar una vez a la semana.

Cuidado cuando lo seques

Deja la toalla a un lado, la tela es demasiado ruda para tu delicado pelo con tendencia a esponjarse.; la fricción que genera no le ayuda en nada. Cámbiala por una toalla de micro fibra o bien, una camiseta que ya no uses.

Si te mojas

Si olvidaste el paraguas, lo mejor que puedes hacer en cuanto llegues a tu casa es bañarte para eliminar la suciedad y ácidos que contiene la lluvia. Después sécalo a temperatura baja cuanto antes. Todos los días se nos caen entre 50 y 60 pelos, pero en las lluvias pueden llegar a 200.

Vinagre de manzana

El vinagre de manzana sirve para hidratar el cabello seco y también para evitar que se esponje. Lava tu cabello como lo haces normalmente y cuando termines aplica vinagre de manzana y enjuaga con agua tibia.

Utiliza aceite de coco

Simplemente seca tu cabello y aplica un poco de aceite de coco en tus manos. Frota y aplica sobre tu cabello seco, funcionará como cera para peinar pero mucho más ligera. Además de agregar brillo.

Peinados

Pero si nada funciona en esta temporada, lo mejor es peinarte con un coleta en la nuca o un chongo bajo. Mantenlo en su lugar con un poco de gel para verte arreglada y dejar de batallar con secadoras. Ya vendrá la primavera para que uses el pelo suelto.