Tips para organizar tu hogar: Regla 80:20

El orden de la casa es primordial para mantener una mente más tranquila y en paz; lo que se le conoce como cleanfulness.

Sin embargo, no siempre es tan sencillo; mucho menos si tienes niños en casa.

Debido a esto, en La Verdad Noticias te compartimos la regla 80:20 y otros trucos de Clea Shearer y Joanna Teplin para organizar tu hogar.

Tips para mantener tu casa organizada

Tu hogar estará organizado con estos tips de limpieza.

De acuerdo con las expertas en el tema, con estos pasos podrás tener tu casa limpia y ordenada por más tiempo:

Edita tus cosas.

No acumules lo que no necesitas es una regla hasta del Feng Shui porque no te ayuda a avanzar energéticamente.

Por ello es mejor hacer un recuento de todas tus cosas, manejar un inventario de todo lo que usas, necesitas y amas, para luego deshacerte de las cosas que no te benefician.

Sistemas simples.

Un sistema simple te ayudará a mantenerlo con mayor facilidad, el orden es importante pero no crees uno tan específico que impida cambiar las cosas de lugar.

Recipientes.

Los recipientes son tus mejores amigos para organizar tus cosas; pero no te olvides que parte importante de esto es el etiquetado, en especial si se trata de cajas o espacios en donde no se ve lo que contiene.

Se aconseja usar recipientes transparentes.

Funcional y bonito.

Lo principal es que tu sistema de organización sea funcional para solucionar el problema, pero no olvides que se tiene que ver muy bien.

Por ejemplo, deja a la vista cualquier artículo que te haga sentir feliz y más creativo como fotos familiares, un fondo de pantalla divertido o libros en el orden del arcoíris.

Elimina obstáculos.

Elimina cualquier barrera posible, por ejemplo no pongas artículos esenciales en lugares altos o detrás de otros no tan comunes.

Con ello sólo lograrás que el orden no sea eficiente.

Cero cables.

Los enrolladores de cables te ayudará a evitar que los cables estén regados por todo el suelo, lo que hace que la casa luzca muy desordenada.

Implementa las etiquetas en los enchufes para saber qué objetos están conectados y en qué lugares.

Regla 80:20 para organizar la casa

Mantiene tu hogar organizado y limpio por más tiempo.

La regla 80:20 es muy importante para mantener la limpieza y el orden lo más posible, de acuerdo con las expertas es una “regla de oro”.

Esta se trata de lo siguiente:

Como ya mencionamos, los recipientes son indispensables pero para mantener el orden a largo plazo nunca se deben ocupar al 100%.

Es decir, tu espacio tiene que estar al 80% de lleno y dejar un 20% vacío.

Esto ayudará visualmente a que tu espacio no se vea saturado, pero te da un respiro por si llega algo nuevo que acomodar.

Con estos consejos mantendrás ordenada tu casa.

