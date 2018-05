Tips para mantener una erección por más tiempo

Con estos tips podrás mantener una erección por más tiempo y disfrutar una noche increíble y muy placentera con tu pareja.

Ejercita tu miembro

Aunque parezca raro, el pene también necesita ejercitase, especialmente el músculo PC o pubocoxígeo, que controla el flujo de la orina y de las contracciones en el orgasmo masculino.

Para ejercitarlo interrumpe la orina, pero sin apretar muy fuerte para que puedas prolongar y potenciar la erección. Hazlo durante tres segundos contrayendo la vejiga y haz tres series de 10 interrupciones al día.

Evita el alcohol y el cigarro

Son de los principales causantes de problemas de erección y desempeño sexual en el hombre.

Ejercicios de Kegel

Estudios de la University of the West of England, muestran que los ejercicios pélvicos deben considerarse como el primer tratamiento para hombres con problemas de erección, porque fortalecen la zona pélvica y ayudan a mantener la erección e incrementar la calidad del orgasmo.

Para hacerlo, acuéstate en el suelo con los pies flexionados y las manos en los costados. Contrae la pelvis por tres segundos con un movimiento ascendente, luego relaja y libera el músculo por otros tres segundos.

Repite este movimiento ascendente y descendente al menos 20 veces y procura inhalar cada vez que contraes el músculo así como exhalar cuando lo liberes.

Tips para mantener una erección por más tiempo

Cuidado con la computadora

Si usas una computadora portátil o laptop procura no colocarla cerca de tu abdomen, ya que estos aparatos generan mucho calor y pueden aumentar la temperatura de tus testículos causando problemas en tu esperma y en tus niveles de testosterona.

Alimentación

Todo lo que comes influye en tu desempeño sexual y en tus erecciones y hay alimentos que son mejores que otros.

El chocolate por ejemplo, es uno de tus mejores aliados para mantener una erección porque contiene flavonoides que contribuyen a dilatar las arterias.

Los frutos negros como las moras y los arándanos, contienen altos niveles de antocianinas, unos antioxidantes que ayudan a aumentar el deseo sexual de los hombres.