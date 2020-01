Tips para llevar una excelente RELACIÓN de pareja. (Foto cortesía Supercurioso)

Cuando estamos a punto de compartir nuestra vida con una persona o ya lo hacemos, una pregunta básica que solemos hacer es: ¿Qué se puede hacer para tener una buena relación? ya sea porque queremos hacer las cosas de la mejor manera o por qué el ambiente con nuestra media naranja no está del todo bien, y por ello aquí te daremos algunos tips para que esto sea posible.

Disfruta tu relación de pareja. (Foto cortesía Salud180)

Escucha y presta atención

Diversas situaciones pueden influir a la hora de que tu pareja te platica algo y tú no le prestas atención, sin embargo esto no debería suceder así puesto que se podría tomar a mal como si no te interesa la relación.

Por ello no permitas que las cosas del exterior o tus preocupaciones limiten esos momentos en los que tu pareja externa su sentir.

Respeto

Aunque esto parezca algo repetitivo o que todos sabemos, en muchas ocasiones es algo que se suele perder en las relaciones y por ende se originan las peleas que están subidas de tono; recuerda que este es uno de los pilares principales de una relación.

Confianza

Este es otro punto importante que no debe faltar en una pareja, puesto que si te encuentras con esa persona es porque la admiras, la aprecias y por ende quieres compartir tu vida con ese ser querido en el que confías en muchos aspectos; cuando esto no sucede te llenas de desconfianza, celos obsesivos que llevan a diversas peleas que desgastan la relación.

Momentos juntos

Un punto muy importante en una relación es la individualidad, sin embargo en diversos momentos ambos deben realizar actividades que cada día los unan más y por ende se conviertan en sus mejores aliados; al final de cuentas se trata de disfrutar de su compañía.