Tips para limpiar y desinfectar el celular de bacterias y gérmenes

El uso del teléfono celular todo el día o la mayor parte de él, es el principal motivo por el que termine lleno de bacterias y gérmenes, debido a esto, los expertos recomiendan su limpieza constante, a continuación La Verdad Noticias te dice cómo hacerlo.

Según un estudio publicado en la revista médica académica Germs (2017), se han encontrado más de 17.000 bacterias en los teléfonos móviles, diez veces más que en el asiento de un inodoro.

El celular como transporte de bacterias

Los trabajos al aire libre pueden dar una falsa sensación de seguridad, la exposición constante a otras personas, y también a superficies compartidas, constituye un importante factor de riesgo para la contaminación de los dispositivos móviles.

Los teléfonos móviles son una vía de comunicación con familiares, amigos y compañeros de trabajo, pero no hay que olvidar que tocan a menudo la cara y manos y son un foco de virus y bacterias, por lo que deben estar correctamente desinfectados para evitar contagios.

¿Cómo desinfectar el celular? Foto: Itagui hoy

En algunas profesiones, la exposición a suciedad, gérmenes o sustancias dañinas requiere que los celulares se limpien y desinfecten a fondo regularmente.

Los dispositivos resistentes o rugerizados pueden lavarse a fondo con agua y jabón, limpiarse con geles o toallitas de alcohol e incluso con lejía, por lo que son una alternativa para las personas que salen de su casa para trabajar.

Pero, aunque el método más eficaz es la inmersión completa en agua y jabón, hay que cerciorarse de que se limpia el teléfono conforme a las directrices de los fabricantes, para que no haya riesgo de dañar el dispositivo o invalidar la garantía.

Como complemento a dichas directrices, Bullitt Group, en asociación con el doctor Simon Clarke, catedrático de Microbiología Celular de la Universidad de Reading, aconsejan pautas distintas, según el tipo de trabajo y el uso que se dé al teléfono.

Recomendaciones de no uso del celular

También es importante evitar utilizar los móviles mientras se come y no llevarlos a áreas comunes donde no sean necesarios, como a comedores y lavabos. Asimismo, se recomienda no colocar el móvil sobre mesas o escritorios de otros compañeros de trabajo, ni permitir que otras personas lo toquen o manipulen.

Además, los teléfonos de uso compartido en oficinas son un foco de propagación de virus, por lo que deben limpiarse en profundidad todos los días.

La compañía recomienda evitar el uso de fundas y, en su lugar, utilizar móviles que no requieran fundas protectoras, ya que estos elementos sirven de refugio para virus y bacterias de la misma forma que lo hacen los teléfonos, y en muchos casos pueden ser más difíciles de limpiar aún.

