Tips para evitar la irritación después de afeitarse ¡De gran ayuda!

Dicen que la belleza cuesta y aunque a veces no se quiera hacer caso de esta frase, en muchas de las ocasiones tiene algo de cierto, ya sea que nos demandé tiempo, dinero, esfuerzo o nuestra tranquilidad puesto que en muchas ocasiones suele ser dolorosa, más cuando nos depilamos. Por ello aquí te daremos algunos tips para evitar la irritación después de afeitarse.

Tips antes y a la hora de afeitarse

Sí, cuántas veces no nos hemos depilado y se nos ha venido a la cabeza esta frase, misma que entendemos al momento de padecer esos minutos porque no está doliendo, seguramente muchas, sin embargo esto no debe de ser así: Estos tips serán de gran ayuda para evitar la irritación después de afeitarse.

Bañarse

Sin duda alguna uno de los primeros pasos que hay que llevar a cabo antes de afeitarnos es bañarnos, esto para que el vapor del agua moje de manera uniforme la piel y por ende la barba; no se aconseja que te rasures mientras te bañas.

Número de veces

Otro de los tips que no pueden faltar es cuidar el número de veces que pasamos la cuchilla sobre la piel: A veces lo hacemos en repetidas ocasiones sobre una misma zona, aún cuando ya se ha afeitado, eso puede dañar la piel; pasa la menor cantidad de veces (lo verás) y lubrica bien la cara.

Evitar productos con alcohol

Normalmente el alcohol sobre la piel se suele emplear para desinfectar heridas o secarlas, por lo que este después del rasurado puede resecar nuestro cutis. Hay cremas para afeitar que son grandes aliadas para esto, más porque traen minerales y sustancias que la hidratan; estas contienen cantidades razonables de alcohol, solamente en esto casos se puede considerar su uso sobre la parte que se ha rasurado.