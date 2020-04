Tips para escoger el mejor anillo de compromiso. (Foto cortesía Evento Especial)

El anillo es la representación simbólica de un compromiso mutuo entre una pareja, que expresa por su forma la unión, por ello es de suma importancia que se adquiera el mejor (precio, significado, gustos). Ante esto, los siguientes tips te serán de gran ayuda a la hora de escoger la sortija.

Para que ese momento sea idóneo requieres primero el lugar y momento adecuado, en segundo el sentimiento o la forma de cómo lo entregarás y por último y no menos importante el anillo de compromiso; a la hora de escoger, estos tips serán tus mejores aliados.

Tips para escoger el mejor anillo de compromiso. (Foto cortesía Telemundo)

Talla correcta

En la primera oportunidad, toma un anillo que tenga para ir a la joyería a solicitar el mismo tamaño. De no ser así, podría funcionar obsequiándole un par de guantes o un anillo de fantasía para saber la medida.

Presupuesto

Saber de cuánto dispones y buscar varias opciones. No siempre lo más caro será lo mejor. Existen diferentes piedras que tienen un significado por su color o energía.

Opinión de los demás

Lo ideal es que conozcas sus gustos y eso facilita la elección del anillo de compromiso, pero ojo, no lo hagas evidente para que no se de cuenta. Si desconoces o no estás seguro, pregunta a una persona que la conozca y que te ayude.

TE PUEDE INTERESAR: Anillos de MATRIMONIO con GPS para saber dónde anda tu PAREJA

Hazlo con diamantes

Algo que deslumbra a cualquier persona, son los diamantes. Si así lo haces, toma en cuenta lo siguiente:

Claridad.: Es la pureza de la piedra, no se ve a simple vista, quedará a criterio del joyero.

Color: Menor color mejor. Mas transparencia, mayor calidad.

Corte: Forma de la piedra. Entre más brillo, los cortes están bien hechos.

Carat (quilates): El precio dependerá del tamaño de la piedra.