Tips para conquistar el AMOR a primera vista ¡una guía para hombres!

Tips infalibles para conquistar el amor a primera vista. Foto: supermujer.com.mx

¿Encontraste al amor de tu vida en una parada de autobús?, despierta ¡hombre!, es momento de actuar, tienes que sacar lo mejor de tu personalidad y conseguir el número de la chica que está a punto de irse de tu alcance, y aquí te compartimos cinco tips infalibles para que saques lo mejor de tu instinto de seducción, ¡toma nota!

No espantes al amor a primera vista

Lo que más detestan algunas mujeres, es que un hombre sobrepase los límites del saludo, que sean groseros o maleducados, aunque los piropos podrían funcionar para algunas chicas, la realidad es que la mayoría los detesta, así que lo más recomendable para ti es que al ver a la mujer de tu vida por la calle, el supermercado o en el trabajo, lo mejor es que actúes lo más natural posible, seas amigable y simpático, entabla con ella un diálogo casual y no forcés el momento.

No espantes al amor a primera vista. Foto: www.quo.es

Tip del amor a primera vista: conversación inteligente

Hablar con una mujer que casi no conoces puede resultar verdaderamente desafiante, pero no es tan difícil como crees, lo único que necesitas es hablar con ella de forma delicada y ver cuál es su respuesta, si ves que responde de forma abierta, entonces alarga la conversación, puedes preguntarle acerca de algún artículo que lleve con ella, puede ser sobre el libro que lee, alguna marca o prenda que lleve, se sutil, no quieres que te vea como un acosador.

Cuida tu aspecto, no asustes al amor

Quizá saliste de rápido y no le pusiste mucho esmero en tu aspecto, pero debes saber que aun cuando las mujeres no siempre le dan demasiada importancia al aspecto del sexo masculino, si estás tratando de conquistar al amor a primera vista, tienes que usar todos los recursos disponibles y a tu alcance, pues ninguna mujer se resiste a un hombre pulcro que use una loción sútil, y en caso de que tengas barba o bigote, invierte en un aftershave de buena calidad, eso te dará un mejor aspecto, pues la piel irritada no es agradable para un beso fugaz.

Cuida tu aspecto, no asustes al amor. Foto: lamenteesmaravillosa.com

Amor a primera vista: ¡atrápala haciéndola reír!

Atrapa el interés de la chica que te robado el corazón con una buena risa, no importa si eres malo para los chistes, a las mujeres nos encanta que los hombres nos hagan reír, así que procura encontrar una manera natural de al menos hacerla sonreír, aunque si eres muy seguro de ti mismo, puedes contarle un buen chiste, ¡nunca lo olvidará!

TE PUEDE INTERESAR:El amor en tiempos de Coronavirus: ¿Puede la cuarentena destruir mi relación?

��������Alerta, nuevo síntoma del COVID-19 que ¡ataca solo a los hombres!��‍⚕��‍⚕��‍⚕������https://t.co/pkiTm30lZH — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 9, 2020

Último paso para conquistar al amor

Si todo va bien, puede que ya estés conversando con la chica de tus sueños, procura ser muy observador, fíjate si ella te sonríe o te mira con confianza, pues será ese momento en especial en que le deberás pedir algún medio de contacto, recuerda, todo se trata de que ella no sienta que eres un acosador, así que si al momento de conversar busca una razón o motivo para pedirle sutilmente su WhatsApp o Facebook; por ejemplo, puedes decirle que más tarde le puedes compartir un video, película, canción, cualquier pretexto será una buena alternativa.

Redacción La Verdad.