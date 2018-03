Tips para combatir el estrés

Te dejamos 3 trucos sencillos para combatir el estrés

¿Qué te tiene estresado? ¿Por qué te hace sentir así? ¿Tiene solución?

Quién de nosotros no ha sido víctima de la tensión? Diario nos topamos con situaciones estresantes como las responsabilidades laborales, el tráfico, la falta de dinero, la enfermedad de un ser querido, entre otras. La buena noticia es que haypara darle la vuelta y no dejarte vencer por el estrés. Toma nota:Una de las mejores técnicas para acabar con el estrés es identificar de dónde proviene y cómo te hace sentir: Ya sea en el trabajo, en la casa o hasta en tu propia familia, es básico que le pongas nombre. Ya que identifiques que te tiene así, usa una libreta y lleva un pequeño diario en el que dividas tus hoja en tres columnas:Y respondas a cada una de ellas, de esta manera podrás tener más claro porque te sientes así ; además descubrí que después de vaciar la mente escribiendo esto, dejas de sentirte y pensar constantemente en eso.¡Es lo mejor que puedes hacer! Practicar algún deporte, tomar alguna clase de pilates u otra actividad que implique un esfuerzo físico, te ayudará a liberar la energía y ansiedad que te provoca el estrés. Y más en esos días en que no tienes ganas; si temes faltar a tus clases invita a esa amiga que te sirva como apoyo para animarte a ir.Y activa tu mente. ¿Por qué? Bueno de esta manera no estarás dándole poder a los pensamientos que te generan estrés. Una manera que yo lo hago esasí podré tener más claro qué actividades tengo que hacer, el tiempo que les destinaré y cómo las resolveré. Tener orden en tu día a día ayuda a que no te sientas estresada y que se te olvide algo.