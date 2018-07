Tips para afrontar los gastos de las vacaciones de verano

Por fin llegó el tan esperado periodo vacacional y entre el festejo del fin del año escolar más las compras del regreso a clases es importante tener cuidado con las finanzas, sobre todo si planeas tomar esas vacaciones tan merecidas y esperadas en las que buscas un descanso, diversión y la ruptura de la rutina.

Uno de los errores más comunes que tenemos cuando estamos de vacaciones es considerar a la tarjeta de crédito como una extensión de nuestra economía y no es así; por el contrario, si la tomamos para solventar todas las vacaciones o pagar gastos innecesarios el endeudamiento será muy grande y, por ende, el costo final de este periodo vacacional se duplicará o triplicará según se use la tarjeta y se pague el dinero que se solicitó.

Y aunque no se trata de satanizar a las tarjetas de crédito porque dan la opción de un pago inmediato cuando no se tiene efectivo, ayudan a realizar reservaciones o pagar servicios, es importante saber cómo funcionan y las comisiones que deberás pagar esto con el fin de evitar sorpresas y cargos no contemplados.

En este sentido y para salir victorioso de los pagos vacacionales realizados unos consejos:

Antes de avanzar con la solicitud de un préstamo online, es importante que este seguro que el mismo le permitirá ahorrar.

Esto lo podrá saber considerando las siguientes 3 variables: monto del préstamo, tasa de interés del préstamo y plazo restante.

Recuerda antes de realizar un gasto: conocer la capacidad de pago que tienes. Esto lo sabrás haciendo un presupuesto para evitar deudas que te pueden llegar a asfixiar si es que no tienes la liquidez económica para pagarlas.

Considera las cosas más importantes que debes pagar como alimentos, educación, y haz un apartado para los imprevistos.

Evita los gastos hormiga, como la compra de alimentos innecesarios, salidas, servicios a domicilio, etc. Muchas veces se llevan gran parte del presupuesto.

Revisa aquellas beneficios con los que cuentas: tarjetas de descuentos, adhesiones a servicios que no sueles usar con frecuencia, etc.