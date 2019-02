Tips de moda para chicas bajitas

Siempre se ha creído que las chicas bajitas no pueden utilizar ciertas prendas porque simplemente no va con su altura, sin embargo, esto no es verdad. Sí, en la moda habrá muchas cosas que te queden bien y otras que no tanto, pero eso no quiere decir que tengas que abstenerte de utilizar maxi faldas o vestidos, o pantalones de pata de elefante, o estar todo el día en tacones.