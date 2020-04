Tipos de sexo que seguramente no has experimentado. (Foto cortesía El Confidencial)

El sexo es una práctica muy deliciosa que no tendría por qué ser un tabú, al contrario, debería ser un tema que cause placer y no enojo. Por ello, si estás un poco limitado en este aspecto, aquí te diremos algunos tipos de este encuentro sexual que nos genera exquisitos orgasmos.

Tipos de sexo

Así es, en esta vida hay para todo tipo de gustos, sabores y por qué no tamaños, posiciones y momentos. Un claro ejemplo de esto es que existen más de cinco tipos de sexo y por ello los enumeramos aquí para que tengas un panorama más amplio de esto; así que comencemos porque seguramente te gustará una o todas, todo depende de tu apertura mental, y de tu pareja.

Tipos de sexo que seguramente no has experimentado. (Foto cortesía Huffington Post Italy Athena2)

Sexo telefónico

Sí, aunque no lo creas existe, es muy delicioso puesto que estimula todos tus sentidos, aunque la persona no este físicamente, así que si en esta cuarentena estás lejos de tu pareja te recomendamos este tipo de práctica sexual.

Trío

Que podemos decir con esta práctica sexual, con tan solo decir que es de tres aumenta nuestra libido sexual, para llevar a cabo este, y más si lo haces con tu pareja, se necesita que ambas partes estén conscientes y tengan una apertura mental para que no hayan mal entendidos.

Sexo anal

Sin duda alguna este sexo es muy rico sin embargo puede llegar a ser doloroso para la persona que está siendo penetrada, por ello es de suma importancia que haya una correcta lubricación para que ambas partes lo disfruten.

Dogging

Este tipo de sexo es ideal para las parejas que aman las aventuras y de los encuentros sexuales donde hay más personas, puesto que anuncian el lugar donde tendrán relaciones para que las personas acudan a observarlos, estos se excitan con el espectáculo y en algunas ocasiones participan.