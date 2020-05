Como dicen, en esta vida hay de todo, desde el ámbito gastronómico, automovilístico, outfits hasta el tema amoroso. Sí, aunque no lo creas, aunque el amor es universal hay diferentes tipos de parejas y por ello aquí te diremos las que existen para que identifiques la que tienes con tu media naranja.

Teoría del triángulo en la pareja

Así es aunque no lo creas hay diferentes tipos de parejas y seguramente en algún momento las has identificado o te has percatado de alguna. Un punto muy importante que hay que señalar en este aspecto es el trabajo que lleva a cabo el reconocido psicólogo Robert Sternberg en estos temas, puesto gracias a ello podemos conocer lo siguiente.

Tras lo anterior para el experto mantenemos relaciones de pareja de acuerdo a tres conceptos que son muy fundamentales: Pasión, intimidad y el compromiso. En su teoría del triángulo señala que para que exista verdadero amor debe cohabitar estos tres; de acuerdo al tiempo de su duración puede pasar por diferentes fases.

Tipos de pareja y sus características ¿Y tú cuál tienes? (Foto cortesía Innatia)

Tipos de pareja

Los siguientes tipos de pareja que menciona son de acuerdo al triángulo del amor: Robert Sternberg lo interpreta de acuerdo al aspecto que más sobresale, en dicho momento en la relación de pareja.

Relación de cariño: no existe la pasión ni el compromiso.

Encaprichamiento: La relación es apasionada y los vínculos son cortos porque no hay intimidad ni compromiso.

Amor vacío: Es común en parejas que llevan bastante tiempo, puesto que no hay pasión, no buscan intimidad pero el compromiso las une.

Amor romántico: Hay mucha intimidad y pasión, pero no llegan al compromiso por diversos factores.

Amor sociable: Hay intimidad y compromiso pero le falta pasión.

Amor fatuo: En esta sobresale la pasión y el compromiso pero falta la intimidad.

Consumado: Para el experto este refleja el ideal del amor puesto están presentes los tres factores.