Tipos de barba que son tendencia en este 2020 y que no te puedes perder. (Foto cortesía cortes-de-pelo-hombres-logo)

Un aspecto que muchos hombres aman tener y por ende cuidar, es la barba, la cual adoran llevarla de diversas maneras, como los que la usan corta y pegada hasta los que desean que tenga volumen y sea muy larga. Por ello si aún no sabe cómo llevarla o te gustaría hacer un cambio, aquí te daremos algunas ideas que son tendencia 2020.

Así es, si seguramente en algún punto pensaste en dejar crecer tu barba para poder hacerle un diseño, o simplemente ya llegó el momento en el que deseas algo diferente pero no se te ocurre cómo o no tienes opciones, tranquilo, porque estas opciones te sacarán de apuros y ya no tendrás que estresarte porque no tienes el modelo ideal, así que comencemos.

La mejor barba contraste

Esta es una excelente opción para los hombres que son calvos o que tienen poco cabello puesto que la barba tupida hará el mejor contraste, y lo mejor de todo es que está en tendencia; es válido que tengas cabello y desees raparlo para lograr este look el cual seguramente te encantará.

Tipos de barba que son tendencia en este 2020 y que no te puedes perder. (Foto cortesía © Christian Vierig)

Barba Full beard

Aunque es un estilo clásico, este tipo de barba también está de moda en este 2020, y por ello si eres de los hombres que gustan de las melenas con mucho volumen, esta será tu gran aliada; un punto muy importante que hay que tener muy en cuenta con este tipo de barba, es que demanda mucho mantenimiento.

TE PUEDE INTERESAR: Cada cuándo hay que recortar la barba

Tipos de barba que son tendencia en este 2020 y que no te puedes perder. (Foto cortesía © Christian Vierig)

Barba sombreada

En general, y la mayoría de los hombres lo sabrán, es que la barba, quienes gustan de llevarla a la perfección, requiere de ciertos cuidados y por ende de tiempo, en particular este tipo puesto que en repetidas ocasiones, sin embargo es una gran opción para aquello hombres que su vello es grueso y abundante.