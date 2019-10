Tipos de amor que toda persona tiene en su vida foto cortesía revista central

A lo largo de nuestra vida pasamos y conocemos distintos tipos de amor que nos enseñan poco a poco distintas lecciones, en algunos casos pueden hacernos sufrir tanto que pensamos que no vamos a encontrar ese amor que tanto anhelamos, pero la realidad es que tenemos que pasar ciertas cosas para por fin encontrar al verdadero amor.

Algunos expertos sugieren que antes de un buen amor pasamos algunos tipos de amor entre los que están los siguientes ¡pon mucha atención!

EL MEJOR AMIGO

¿A quién no le ha pasado?, cuando pasamos mucho tiempo con nuestro mejor amigo/a empezamos a ver todas sus virtudes, sus gustos, sus manías, su manera de hablar, de bailar, incluso hasta de cocinar, pero la realidad es que esta es una buena amistad y no se debe confundir con amor.

LA OBSESIÓN

Este tipo de amor empieza con un gusto, una atracción física y poco a poco se va tornando a tóxico, al grado de que la pareja nos pone ansiosos, no responde mensajes y se desaparece por días, lo peor de todo es que estás desesperada por tener toda su atención.

AMOR CODEPENDIENTE

Este amor nos enseña muchas reglas que nos servirán a lo largo de nuestra vida, al principio suelen ser esas parejas que hacen todo juntos a tal grado de que hasta esperan la autorización del otro hasta para dar un paso, pero la realidad es que amar no significa perder tu identidad.

AMOR NO CORRESPONDIDO

¿Quien no se ha enamorado de alguien que no le corresponde?, este es uno de los más dolorosos, ya que aunque te esfuerces, el o ella no te corresponden ni lo harán, no debes forzar a alguien a que te quiera como tu lo deseas, aquí se aprende a superar obstáculos más allá de un amor imposible.

AMOR SANO O VERDADERO

No siempre encuentras el amor en esos pasos, puede que desde el principio conozcas el verdadero amor, ese con el que te sientes bien en todo momento, donde no pierdes tu identidad, donde eres libre de tus acciones, donde hay respeto, confianza y mucho amor.

