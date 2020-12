Tipo de cejas que serán TENDENCIA este 2021, ¡no te los pierdas!

Estas cejas serán tendencia este 2021, ¡Atrévete a probarlas! | tiempo

No te puedes perder este tipo de cejas que marcarán tendencia este 2021, ya que el próximo año está lleno de cambios que tenemos que prevenir, las cejas son el marco de la cara y por eso son tan importantes, en La Verdad Noticias te decimos cuáles serán.

Nuevos diseños de cejas llegan este año y lucirás hermosa si sabes cómo combinarlas y con qué llevarlas, desde colores hasta despeinadas, todos estos tipos de cejas vendrán este 2021.

Unicejas

Si bien, en los últimos años las cejas muy pobladas dominaron por completo las tendencias, este 2021 se seguirán usando, solo que con un efecto “uniceja”, es decir, casi pegada la una con la otra.

Luce unas cejas casi pegadas como las de Cara. foto: instagram

Cejas con corte

El estilo de cejas más rebelde y rockero es el de las cejas rasuradas. Ya vimos a Belinda hace unas semanas dar una prueba de lo que se viene el próximo año en cuanto diseño en cejas, y a decir verdad, se ve espectacular. Rasura un pequeño tramo del bello, y dejar espacios en blanco que se vean estéticos.

Las cejas con corte estarán en tendencia. foto: instagram

Cejas naturales despeinadas

Si eres de las que no aman los cambios drásticos, este estilo de cejas es el indicado para ti. De acuerdo a la estilista y experta en maquillaje Chiara Ferragni, el 2021 será el año de las cejas, por lo que recomendó siempre llevarlas bien tratadas y definidas.

Puedes hacer un leve delineado a tus cejas. foto: instagram

Cejas emplumadas

Su nombre viene debido a su forma como de una pluma de ave, y serán lo más in en cejas en el 2021. Estos diseños puedes lograrlos con la técnica del jabón para las cejas y peinarlas al sentido contrario de su crecimiento, dividirlas por partes o bien, cepillarlas de un lado a otro.

Cejas nude

Otro estilo de cejas que va más con el tipo de personas atrevidas y no se quedan con las ganas de probar algo, son las cejas decoloradas, que, debido a lo claro de su tono, pareciera que no tuvieran. De acuerdo al experto en maquillaje Israel Quiroz, este tipo de cejas van mucho con las personas que desean que no se vea definido el género al que pertenecen.

Cejas de colores

Los colores en el cabello han tomado gran auge y se ven espectaculares, ahora también se imprimirán en las cejas. Este 2021 el diseño no es lo único que deberemos tomar en cuenta para lucir radiante, sino también el color. Utiliza tonos claros para suavizar las facciones, y tonos más intensos si pretendes endurecerlas.

Los colores en cejas también serán tendencia. foto:tiempo

