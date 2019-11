Tintes de cabello que se convertirán en tendencia en invierno

No hay nada mejor que cambiar de look y cerrar el año con broche de oro para comenzar el 2020 con el pie derecho y luciendo más guapas que nunca, por ello el día de hoy te enlistamos los tintes de cabello que se convertirán en tendencia en invierno y que sí o sí tendrás que probar.

De acuerdo, no es obligación, pero estamos seguras de que cuando los veas te enamorarás y querrás probarlos, no sólo porque lucen fantásticos, si no porque varios de ellos combinan con cualquier tipo de piel, así que no lo pienses más y ¡atrévete al cambio!

Rojo vivo

Lo vimos en tendencia durante el otoño y ahora se sigue de largo hasta el invierno. Este espectacular color luce perfecto en todas y tiene todo el ‘mood’ invernal. Puedes complementarlo con sombras café o cobre y hasta un poco de glitter, ¡quedarás fascinada!

Moka

Al igual que el rojo, el moka es muy halagador en casi cualquier tono de piel y le da mucha luz al rostro. Esta bella combinación entre café y rubio (sin llegar al platinado), es perfecto para darle vida y movimiento al cabello.

Rubio platinado

¡Sólo para las más atrevidas! El rubio platinado te permite crear un estilo icónico y elegante, uno de los más buscados por las celebridades y fanáticas de la moda, pero eso sí, necesitas hacerlo de la mano de un experto, ¡sino echarás a perder toda tu melena!

Naranja cobrizo

Este es otro look que ha fascinado a las famosas, pues se trata de un tono que favorece a muchas chicas y te permite lograr un estilo arriesgado y divertido, pero formal y elegante.

Café chocolate

Atemporal y fantástico, así es el tinte café chocolate. Después del rubio y el boom de las mechas, probablemente este es uno de los colores más solicitados en los salones de belleza y cabe destacar que luce genial en todas.

