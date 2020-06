Tintes de cabello perfectos para mujeres morenas de más de 30 años foto nueva mujer

Cuando asistimos a la estética en muchas ocasiones no sabemos qué color de tinte de cabello, en especial si somos mujeres morenas, pero la realidad es que cualquier color nos puede quedar, claro que, si quieres verte mucho más linda e insuperables, los que te dejamos a continuación son las mejores opciones.

Tintes de cabello para morenas

Hay varias opciones para hacerte un ese cambio de look que tanto deseas, pero si tienes más de 30 años y tu piel es morena, sin duda hay tintes de cabello que son perfectos para ti, además de verte más linda podrás lucir más segura de ti misma, así que pon atención a los siguientes tintes y pruébalos sin remordimiento ¡lucirás perfecta!

Tinte de cabello, californiano

Las mujeres morenas lucen más bellas con tintes de cabello estilo californiano, es una tendencia que muchas quieren llevar, en especial si tienen más de 30 años, recuerda que no necesitas mucho mantenimiento, pero si hay que mantenerlo bien hidratado, puedes matizarlo de vez en cuando ¡luce increíble!

Tinte de cabello, californiano para mujeres morenas de más de 30 años foto pinteres

Tintes con destellos en dorado

Si quieres un cambio de look y tienes una piel morena, los destellos dorados son ideales para ti, aún más si tienes más de 30 años, recuerda que no son los típicos rayitos, estos son más lindos y se pierden entre los mechones de la parte superior, es importante que pidas tonos beige.

Tintes con destellos en dorado para mujeres morenas foto get the look

Negro azabache

El tinte de cabello para morenas clásico es el negro azabache, es un color perfecto para darle a tu personalidad un toque sexy, si tu cabellera es larga, tendrás muchas ventajas a la hora de ligar ¡es un color muy coqueto!

Negro azabache foto all things hair

Tintes gris

Uno de los tintes que muchas mujeres morenas usan por moda es el gris, puedes optar por mechones claros de color gris mate, pero igual puedes lucir una cabellera completamente de este color espectacular.

Tintes gris mujeres morenas foto tintes

Tinte violeta

Otro de los tintes que está y estará en tendencia para morenas es el color violeta, lo han estado usando mucho las mujeres de 20 años, pero tú también puedes probarlos, así que no tengas miedo y logra ese cambio de look que tanto has querido hacerte.