Hace unos años los tintes de cabello para hombres era un tema tabú porque se consideraba que era algo más de mujeres, pero hoy en día es algo que está a la orden del día dentro del mundo de la belleza masculina y del cuidado del cabello.

Brad Pitt, David Beckam, Justin Bieber, Rafael o Leo Messi, son algunas de las celebridades masculinas, entre otras tantas, que se han teñido el pelo en más de una ocasión, bien por trabajo, por moda o por rejuvenecer su imagen cubriendo sus canas.

Si deseas conocer las imágenes de tintes de cabello para hombres, a continuación La Verdad Noticias te comparte cuáles son las mejores opciones de tinte para hombres, así como la forma adecuada de cubrirse las canas.

¿Cuáles son los mejores tintes de cabello para hombres?

Tintes de cabello para hombres Just for Men

Los mejores tintes de cabello para hombres que puedes adquirir son:

Tinte para las canas Just for Men

Los tintes de cabello para hombres Just for Men actúa solo sobre las canas, cubriéndolas con una tonalidad que armoniza con tu color natural. Su fórmula densa no gotea durante la aplicación. Está enriquecido con vitaminas y le da a tu pelo más volumen y cuerpo. Es un producto suave, sin amoniaco, que no daña el cabello.

Tratamiento colorante gradual para las canas Touch of Grey

Este otro tinte es para aquellos que desean una coloración gradual y no un cambio tan brusco. Touch Of Grey elimina algunas canas, no todas. Su fórmula innovadora reacciona con el oxígeno del aire para eliminar algunas canas sin suprimirlas todas.

Gel colorante para las canas Men Perfect

Men Perfect de Schwarzkopf, es el primer gel de cuidado y coloración con un innovador sistema de aplicación en 5 minutos diseñado específicamente para hombres. Con este gel de coloración para las canas, puedes cubrir tus canas de forma sencilla, segura y con un resultado de color muy natural.

Crema colorante Men Expert, L’oreal

Este otro tinte es un producto específico para cubrir las canas del pelo del hombre. Atenúa y cubre las canas durante 4 semanas. Incluye un cepillo-aplicador para que puedas usarlo de forma sencilla y rápida en casa.

Gel crema colorante Men Advance

Estos tintes de cabello para hombres de Llongueras, te ayudará a rejuvenecer tu imagen en sólo 5 minutos. Men Advance, de Llongueras es una coloración profesional para hombres, formulada específicamente para las características del cabello masculino. Se aplica tan fácil y rápido como un champú, gracias a su textura en gel crema, no gotea y se extiende fácilmente sobre el cabello.

¿Cómo teñirse el pelo de rubio si eres hombre?

Los tintes de cabello para hombres de rubio son tendencia en cabello dentro del género masculino. Se recomienda el rubio si tu base es clara o media. Lo mejor es que te hagas unos sutiles reflejos para aportar luz a tu melena de una forma muy elegante. Sigue los siguientes pasos para lograr el teñido perfecto:

El objetivo debe ser teñirte uno o dos tonos más oscuros que el resultado final que buscas, con la finalidad de dejar espacio para la decoloración. Escoge tintes de calidad. Busca productos profesionales y de calidad. Usa un tinte capilar elaborado específicamente para los hombres. También debes escoger una brocha de tinte cuando vayas de compras Mezcla el tinte con el desarrollador. Revisa la etiqueta del producto para seguir las instrucciones del mezclado. El cabello de los hombres puede ser resistente a la aceptación de colores. Para conseguir un color más oscuro, considera aumentar la proporción del tinte capilar al desarrollador, y emplear un desarrollador con un mayor volumen. Si el producto que has comprado requiere una proporción de 50% de tinte y 50% de desarrollador (20 gr de tinte y 20 mL de desarrollador), considera aumentarlo a una proporción de 3 a 2 (20 gm de tinte y 10 mL de desarrollador). Al realizar este cambio, usa un desarrollador con un mayor volumen (por ejemplo, 30 en vez de 20). Pasa el tinte por tu cabello. Empapar tu cabello con el tinte creará un look demasiado notorio y artificial. En vez de eso, usa la brocha para teñir. Presta mucha atención a la sien y a los costados de la cabeza, dejando visible parte del color natural. Enjuágate. Revisa la etiqueta del producto para averiguar cuánto tiempo debes dejarte el tinte en el cabello. Para lograr un look más natural, reduce esta cantidad de tiempo. Enjuágate el tinte en un lavabo amplio o en la tina del baño para que el tinte salpique menos.

¿Cómo cubrir las cañas en un hombre?

¿Cómo cubrir las canas de los hombres?

Para cubrir las canas de un peinado de hombre existen diferentes opciones como las siguientes:

Champú

El Champú Control GX, de Just for Men, y según la marca es el “primer champú inteligente” reductor de canas que proporciona un resultado natural y discreto. Sirve para todo tipo de cabellos, aunque los mejores resultados se consiguen en los castaños claros y negros.

Tintes

También está la opción de utilizar un tinte para canas de hombre. En cuanto a los tonos, los hombres prefieren tintes naturales para el cabello canoso.

Teñir raíces

Los spray Stop Raíces de Farmatint y los cepillos cubrecanas Magic Retouch de L´Oréal Paris podrán ayudarte a cubrir las canas, si no te decides por los tintes de cabello para hombres. Con los primeros solo tienes que agitar el producto, vaporizar a unos 15 centímetros de las raíces y dejarlo secar unos 15 minutos. Puedes utilizar un peine para distribuir el spray y unificar el color.

