Tintes de cabello de colores fantasía

La tendencia de tintes de cabello de colores ha tomado un toque mucho más atrevido, los tintes fantasía han llegado para romper todos los esquemas. Estos tintes para el cabello están basados en tonos en colores menos usuales como azul, gris, violeta y rosa.

La concepción de que los tintes fantasía eran solo para adolescentes rebeldes ha quedado en el olvido, además de brindar una nueva experiencia, pintar el cabello con un tinte fantasía le dará un toque único y muy actual a tu estilo.

Si deseas conocer cuáles son los tintes de cabello para este 2021 de colores, a continuación La Verdad Noticias te comparte las opciones que existen no permanentes, así como los sugeridos para personas morenas.

Tintes de cabello de colores no permanentes

Colores de tintes no permanentes

Los tintes de cabello no permanentes son la mejor alternativa para darle un toque divertido a tu melena, puedes hacer cualquier cosa que te divierta porque todos los pigmentos se van en el primer lavado, no dejan huella y no tienen consecuencias para el cabello.

Algunos de los colores que puedes encontrar son:

Spray Color Palette Perfect Gloss de Schwarzkopf

Con este aerosol lograrás de una forma sencilla la tonalidad de color rosa ideal para tu cabello.

Colorista Spray Hair MakeUp de L'Oréal Paris

Con su gama de productos de coloración no permanente puedes cambiar de look cada día. Este spray está disponible en 7 tonos.

Spray luminoso de color temporal Instatint Amethyst de Joico

En su fórmula incluye el complejo Bio-Advanced Peptide Complex para reparar, proteger el cabello, combatir el encrespamiento y agregar brillo en cada aplicación. Cabellos de cualquier color, textura o longitud.

Pastel Spray Temporal de Crazy Color

Sin amoníaco ni peróxido en el líquido, tu cabello se mantendrá seguro y se verá genial. Para obtener los mejores resultados, aplícalo secando el cabello y peinar para una de una distribución uniforme. Seca al estilo preferido para fijar el color. El color se va con 3 lavados.

Tintes de cabello de colores fantasía para morenas

Los colores de tinte de cabello para piel morena deben centrarse en colores más cálidos para llevar un poco de armonía, sin embargo, experimentar con colores fríos no estará nada mal si saben llevarlo con estilo.

Los más adecuados para las pieles morenas, son los tonos pastel, como el rosa y lila. Una combinación muy vista actualmente es la de las pieles morenas con tintes grises, esta es una combinación asombrosa con un gran apogeo y que rompe los esquemas que se han puesto en tonos de cabello para los colores de piel.

¿Qué colores de tintes hay para el cabello?

Colores de tintes para el cabello

Los tintes de cabello de colores que puedes encontrar son:

Negro

Moreno

Castaño: oscuro, medio, claro

Rubio: oscuro, medio, claro, muy claro y platino

Tinte azul

Chocolate

Gris

Lila

Morado

Pelirrojo

Verde

Violeta

Plata

Rosa

Cenizas

