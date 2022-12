Tienes un incremento anormal de grasa en piernas Podría ser lipedema

El lipedema es una afección que hace que los depósitos de grasa anormales se acumulen de manera desigual. Por lo general, afecta las caderas y los muslos, pero a veces también puede abarcar los brazos, y casi siempre afecta a las mujeres.

Las áreas afectadas a menudo son dolorosas al tacto y se forman moretones con facilidad. Desafortunadamente, no existe una cura para el lipedema, pero hay existe tratamiento. En La Verdad Noticias te compartimos cómo detectar si lo tienes y cómo tratar esta afección.

Crecimiento de las extremidades por lipedema

El lipedema hace que se acumulen depósitos anormales de grasa en áreas del cuerpo, con mayor frecuencia en las caderas, las nalgas, los muslos, las rodillas y, a veces, brazos.

Por lo general, no incluye las manos o los pies, generalmente ocurre por igual en ambos lados. Las áreas afectadas pueden verse desproporcionadas con el resto de su cuerpo.

El lipedema a veces se puede confundir con obesidad y con una afección llamada linfedema, pero es diferente.

Síntomas de lipedema

El síntoma principal de esta enfermedad es el desarrollo de grasa corporal anormal. Esto es más a menudo sobre las caderas y los muslos. Lo que generalmente comienza durante la pubertad, pero puede comenzar durante el embarazo o la menopausia.

La grasa puede sentirse grumosa, un poco como una bolsa de arroz. Otros síntomas incluyen:

Dolor y sensibilidad en las áreas donde se desarrolla la grasa

Articulaciones dolorosas

Aparición de moretones fácilmente, porque hay vasos sanguíneos frágiles en los tejidos grasos

Es posible que la hinchazón y el dolor empeoren:

En clima caliente

Después del ejercicio

Cuando se está de pie por mucho tiempo

¿Cómo se quita la lipedema?

Desafortunadamente, no existe una cura para el lipedema. Pero el tratamiento puede ayudar a retrasarlo, evitar que empeore y ayudarlo a controlarlo. A la par de estos tratamientos es importante acompañar de una dieta balanceada.

Terapia de compresión

La terapia de compresión significa usar presión para tratar áreas de lipedema. Puede ayudar con el dolor y la incomodidad al apoyar los tejidos corporales afectados.

Por lo general, no ayudará a reducir el tamaño de las extremidades porque la hinchazón se debe a la grasa, no al líquido. La compresión puede ayudar a evitar que esto empeore, incluso si no puedes reducir el tamaño de sus extremidades.

Drenaje linfático manual

Es un tipo especializado de masaje ligero que se usa principalmente para reducir la hinchazón causada por el líquido. Las personas con lipedema dicen que ayuda a reducir el dolor y las molestias. Se recomienda que se tome junto con la terapia de compresión.

Liposucción

Este es un tratamiento quirúrgico para el lipedema, y aunque puede ayudar a reducir el dolor y los hematomas y mejorar la movilidad no es una cura.

Para muchos pacientes, los beneficios de la liposucción son duraderos. Pero es importante tener en cuenta de que el tejido adiposo puede acumularse nuevamente y los síntomas regresan.

