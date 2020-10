¿Tienes sexo durmiendo y no recuerdas despierto?, podría ser sexsomnia

El sonambulismo sexual es un trastorno de sueño. | gq

La sexsomnia es un trastorno del sueño que ocurre en ese momento y generalmente va ligado a algún sueño de contenido erótico y la persona se puede masturbar, si su pareja está a un lado, acariciarla o incluso iniciar una relación sexual y al despertar, no lo recuerda.

En el sueño, la fase REM es un momento en el que el sueño es muy profundo y los ojos se mueven donde la actividad cerebral es parecida a cuando estamos despiertos.

Es bastante habitual y es una actividad sexual, si te ocurre, lo mejor es que se lo digas a tu pareja o la personas con la que convivas, antes de dormir con esta persona, porque puede llevarse una sorpresa. La Verdad Noticias te dice cuáles son las consecuencias de tener este transtorno de sueño.

La sexsomnia se muchas veces se presenta si estás soñando contenido erótico. foto: amazonaws

¿Qué provoca la sexsomnia?

De hecho, según la Organización Mundial de la Salud afecta tan solo al 2% de la población mundial. Sin embargo, diversos estudios coinciden en que los episodios de sexomnia se originan por los siguientes factores:

La falta de sueño

El agotamiento extremo

El consumo excesivo de alcohol

El uso de drogas ilegales

La ansiedad

El estrés

Malas condiciones para dormir (ruidoso, demasiado calor...)

La falta de higiene

El trabajo por turnos, especialmente trabajos de alto estrés

Compartir cama con alguien

El consumo de alcohol puede ser un detonante de este trastorno. foto: wp

Consecuencias de tener sexsomnia

Algunas personas con este desorden del sueño que lleva a tener sexo mientras duermes, se sienten avergonzadas al saber que han hecho cosas que no recuerdan haber hecho, especialmente si hablamos específicamente de actos sexuales.

Es un tema delicado, ya que el individuo que inicia o se involucra en el acto sexual es técnicamente inconsciente y no existe consentimiento de la otra persona.

Comenta tu sexsonmia

A la mayoría de la gente no le ocurre esto usualmente, las personas hablan en sueños o se levantan durmiendo, esto si es habitual, pero este tipo de actividad sexual, tiene que hablarse en pareja, así que es un buen momento para hablarlo si no lo has hecho o si vas tener relaciones con alguien, podrías decirlo para que no se lleve una sorpresa.