¿Tienes calefacción en casa? Cuídate de la intoxicación por monóxido de carbono

La intoxicación accidental por monóxido de carbono ocurre con relativa frecuencia en las zonas donde se acostumbra usar un equipo de calefacción en las casas, principalmente en los meses de invierno.

Por ejemplo, en Estados Unidos la intoxicación por monóxido de carbono envía a unos 50.000 residentes a los departamentos de emergencia cada año, matando a más de 400 de ellos.

Dado que la pandemia de coronavirus mantiene a todos en el interior con más frecuencia, es particularmente importante que las personas sepan cómo protegerse de este asesino silencioso.

Monóxido de carbono, el asesino silencioso

Monóxido de carbono, un asesino silencioso

Los meses de invierno pueden ser particularmente peligrosos porque las bajas temperaturas obligan a los sistemas de calefacción a funcionar durante horas, lo que aumenta el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

El monóxido de carbono es un gas incoloro, insípido e inodoro que, en niveles elevados, puede hacer que las personas pierdan el conocimiento o incluso mueran. Se encuentra en los humos producidos por hornos, estufas de gas, calentadores de agua, secadoras de gas y calentadores de espacio que no están debidamente ventilados.

También se produce quemando carbón o leña en interiores, cuyos múltiples riesgos te hemos relatado anteriormente en La Verdad Noticias así como sus consecuencias en el medio ambiente.

Debido a que este gas mortal es difícil de detectar, es importante tener un detector de monóxido de carbono instalado en su hogar y asegurarse de que su calentador y electrodomésticos estén debidamente ventilados.

La intoxicación puede ocurrir después de una breve exposición a niveles altos o bajos durante un período de tiempo más largo.

Los síntomas incluyen dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, somnolencia, debilidad muscular, dolor en el pecho, confusión y pérdida del conocimiento, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

Conoce los síntomas de la intoxicación por monóxido de carbono

Los glóbulos rojos del cuerpo recogen el monóxido de carbono más rápido que el oxígeno, explican los científicos. Cuando las personas están expuestas al gas, sus cuerpos comienzan a reemplazar el oxígeno de la sangre con monóxido de carbono.

Las personas que están durmiendo o que han bebido alcohol pueden morir por el envenenamiento antes de experimentar cualquier síntoma.

Como prevenir la intoxicación por monóxido de carbono

Una persona que sufre intoxicación por monóxido de carbono necesita recibir aire fresco de inmediato y debe ser evaluada por un médico.

Utilice esta lista de verificación compilada por los CDC, la ciudad de Filadelfia y el Consejo Nacional de Seguridad para mantenerse a salvo usted y sus seres queridos este invierno.

1. Asegúrese de tener un detector de monóxido de carbono que funcione en todos los niveles de su casa. Cambie las pilas cada seis meses.

2. Inspeccione periódicamente todos los artefactos que queman combustible.

3. Nunca use una parrilla de carbón, una linterna o una estufa portátil para acampar en interiores. No use una estufa de gas o un horno para calentar una casa.

4. No deje un automóvil encendido en el garaje, incluso si la puerta está abierta.

5. Si pierde energía en una tormenta, siempre encienda los generadores a una distancia segura de la casa y lejos de ventanas, puertas y conductos de ventilación.

6. Cualquiera que tenga una chimenea que funcione debe mantener la chimenea limpia y libre de basura.

Inicia vacunación de adultos mayores contra Covid-19 en México. Síguenos en Facebook para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!