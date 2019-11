¿Tienes alguno de estos apellidos? Podrías heredar un castillo en Escocia

Si crees o sabes que tienes ascendencia escocesa, y tienes alguno de los siguientes apellidos, podrías reclamar una herencia valuada en más de 370 mil libras, es decir, casi 10 millones de pesos, o incluso recibir un castillo, ¿te interesa? ¡Continúa leyendo!

Cuando una persona fallece en Escocia, sin dejar a algún beneficiario en su testamento o identificar a un pariente cercano, sus pertenencias pasan a formar parte de la lista bona vacantia (bienes sin dueño) y son transferidas a la Corona británica, es decir, a Su Alteza Real la Reina Isabel.

Sin embargo, desde hace tres años el parlamento escocés aprobó una iniciativa que facilita el proceso para reclamar el patrimonio de un familiar lejano difunto, sin tener que hacer tantos trámites como en el pasado, y por ello, el Gobierno de Escocia publicó una lista de 435 patrimonios cuyos propietarios fallecieron y no dejaron ningún beneficiario.

¿Tienes alguno de estos apellidos? Podrías heredar un castillo en Escocia

Los activos se administran por un tiempo a través de la Queen and Lord Treasurer’s Remembrancer, si nadie los reclama son retornados a la Corona.

¿Y por qué casi nadie solía reclamarlos? Porque antes de que se aprobara la Ley de Sucesión en 2016, los interesados tenían que obtener un ‘bono de caución’, es decir, un seguro contra la posibilidad de que los reclamos se hicieran sin fundamento. Además, este era provisto únicamente por un grupo muy pequeño de abogados.

No obstante, el verano pasado una mujer jubilada de nombre Margaret Abbots heredó más de 300 mil libras (más de 7 millones de pesos) de una media hermana que no conocía. Así que no pierdas la esperanza, a lo mejor y comienzas una nueva vida en Escocia.

¿Tienes alguno de estos apellidos? Podrías heredar un castillo en Escocia

Entre los bienes podemos encontrar dinero en efectivo, terrenos, vehículos y bienes inmuebles como mansiones y castillos. El primer paso será identificar si tienes alguno de los apellidos que figuran en la lista como:

Batchelor

Bullock

Egan

Elson

Hayter

Jones

Mayers

Pope

Potter

Robinson

Dunnings

Griffiths

James

Morgan

Muhabo

Richardson

Roussel

Springett

Richards

Sharp

Warren

Abdul

Brown

Crawford

Te puede interesar: ¡Vacaciones de Rey! Estos son los CASTILLOS disponibles en Airbnb

Para conocer la lista entera puedes entrar al link de www.bonavacantialist.co.uk y posteriormente exigir una investigación de parentesco, si esta es positiva, podrás enviar una solicitud de reclamo para solicitar tu patrimonio.

Únete a nosotros en Instagram