¿Tienes DEPRESIÓN?, estos son los síntomas que no debes dejar pasar

¿Cómo saber si tienes depresión?, no es fácil hacer frente a un trastorno emocional como este en soledad, así que si quieres evitarlo todo lo posible o caer sin darte cuenta en este sentimiento, es momento de que aprendas a identificar los síntomas que provoca, y en La Verdad Noticias ¡te los revelamos!

Síntomas de que tienes depresión

¿Todos los días son malos?

Cada uno de nosotros ha pasado por esos momentos en los que solo se siente tristeza, no tenemos ánimo de nada y todo nos parece gris, y aunque hay veces que son inevitables, eso no significa que sea normal que todo el tiempo te sientas de esa forma, si eso pasa, es porque la depresión está comenzando acaparar tu vida y es buena hora de pedir ayuda.

¿Ya no te interesa nadie?

Si desde hace un tiempo evades a tus amigos y cada vez que puedes te alejas o rechazas sus invitaciones a salir, es muy posible que estés en depresión, así que cuéntales lo que te pasa, te ¡hará sentir mucho mejor!

¿Fatigada?

Puede que tu día sea muy ocupado, esto por el trabajo y los deberes del hogar, pero si de pronto te sientes exhausto sin ningún motivo racional, y todo lo haces lento y con desgana, puede que estés viviendo en depresión.

Dolor de cabeza frecuente

Si de pronto te has sentido con dolor en las articulaciones o músculos, especialmente en los de la espalda y en la cabeza, puede ser un síntoma de depresión, así que si llevas ya unos días con estos malestares y no tienen un origen evidente, debes pedir atención médica.

Noches de insomnio

El estrés es un factor muy importante para pasar noches en vela; sin embargo, si esto no solo dura unos días y se ha convertido en algo constante, es posible que este insomnio sea producto de la depresión, y será necesario que solicites ayuda especializada.

¿Sientes culpa?

Estar en depresión te hace sentir culpable de no poder salir de ese trastorno emocional por ti mismo, y debes saber que no es culpa tuya, así que pide ayuda y saca eso que sientes que no te deja ser feliz, en caso de que tengas a un amigo en esta situación evita decirle cosas como “tienes que poner de tu parte”, “anímate” o “haz un esfuerzo por salir” ya que, eso lo hará sentir todavía más culpable.

¿Trastornos digestivos?

Este síntoma de la depresión es muy evidente y radical, cuando una persona sufre este trastorno emocional puede tener comportamientos de alimentación extremos, los cuales son dejar de comer como antes, saltarse comidas o simplemente no comer, o hacer lo contrario, comenzar a comer hasta que ya no puede más.

¿Ya no tienes ganas de sentir placer?

La depresión puede ser muy grave, tanto que puede dejarte sin ganas de disfrutar de nada, y además de hacerte sentir inmune a los poderes de alegría que te produce hacer lo que te gusta cómo salir con tus amigos, comer tu comida favorita o realizar cualquier actividad divertida, incluso tener sexo pasará a segundo plano, si esto te está ocurriendo, es ideal que solicites ayuda psicológica.

