Tienen 80 años de casados, este es su secreto

En su celebración de aniversario en la casa de asistencia en la que viven, Donald cantó a su esposa de nuevo esa canción de amor. ""Déjame llamarte novia. Estoy enamorado de ti".

Los hijos de esta tierna pareja también compartieron con los medios del lugar algunos recuerdos que tienen del gran amor y compromiso de sus padres.

"Cuando lo pienso bien me doy cuenta de que éramos muy pobres", relató a WOOD-TVDon Hart, el hijo de la pareja. "La primera vez que mi papá fue liberado del ejército yo tenía 7 años. Vivíamos en una casa muy pobre que había sido un gallinero. No teníamos nada, pero nos divertíamos mucho".

La familia de Vivian y Donald consideran que son la pareja más longeva del estado de Michigan. Se dieron el sí en 1937.

Donald y Vivian tienen tres hijos, cuatro nietos, 14 bisnietos y 15 tataranietos, según la TV local WDIV TV. Se casaron en 1937 y podrían ser una de las parejas más longevas de Estados

Unidos.

My great-grandparents, Donald and Vivian Hart, will celebrate 80 years of marriage this Sunday! @woodtv will air a… https://t.co/pQ14lY849n pic.twitter.com/tcM587Ggl5