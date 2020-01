Thomas Markle esta “decepcionado” por la decisión de Meghan y Harry FOTO CORTESÍA VANIDADES

La decisión de los duques de Sussex de alejarse de la realeza ha sido una de las noticias más comentadas durante los últimos días en todo el mundo y ha generado una serie de posturas tanto como a favor como en contra y ahora Thomas Markle, padre de Meghan ha dado su opinión al respecto y está “decepcionado”.

El padre de Meghan está decepcionado- Foto la patilla

El padre de la ex actriz no se ha reservado y ha dado su opinión a la polémica despertada por su hija Meghan Markle y su esposo el príncipe Harry al comunicar que se retiraban de sus funciones de primer rango dentro de la familia real.

Thomas Markle expresó lo que pensaba a la revista Us Weekly horas después de conocerse la histórica y polémica noticia.

"Simplemente diré que estoy decepcionado", manifestó sin dar más detalles.

No solo es Thomas quien muestra esta actitud ante el fallo, pues la prensa británica ha atacado a la duquesa por darle otro disgusto a la reina Isabel sin haberse recuperado del escándalo de su hijo Andrés.

Fuera de la vida de Meghan

Cabe mecionar desde hace mucho tiempo, la relación de Meghan y su padre no ha sido facil, incluso se ha vió afectada días antes de la boda real al descubrir que su padre armó fotos de él mismo para los medios, Thomas no pudo asistir a este evnto importante debido a un ataque cardíaco.

Thomas Markle FOTO CORTESÍA LECTURAS

El padre de Meghan no ha sido parte de otros eventos importantes en la vida de su hija, como el nacimiento de su nieto Archie y aun pero de no conocerlo aún, como lo dijo en una exclusiva cuando aseguró que él estaba “tan devastado como lo estaría cualquier abuelo a quien no se le da la oportunidad de ver a su nieto".

