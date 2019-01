Thomas Markle defiende a Meghan frente a los rumores de pleito con Kate

Thomas Markle fue entrevistado de nueva cuenta por The Sun e hizo nuevas declaraciones sobre su relación con Meghan. Se encuentra molesto y asegura que no se quedará en silencio.

"Si alguna vez quieren hablar conmigo, tal vez me calle un poco. Pero mientras tanto, no me convertiré en un monje en un monasterio que hace voto de silencio”

El padre de Meghan Markle está molesto por todas las críticas que Meghan está recibiendo.

Como sabes, Thomas no ha podido hablar con Meghan desde su boda con el Príncipe Harry, en mayo del año pasado, pero ese no fue impedimento para dar su punto de vista sobre el supuesto pleito entre su hija y su cuñada, Kate Middleton.

"Así no es ella. Si hay cierto conflicto entre Meghan y Kate, ambas deberías poner sus diferencias a un lado. Estoy muy molesto por las críticas que Meghan está recibiendo”.

“No creo que lo merezca y no creo que esté haciendo un tercio de las cosas por las que la están acusando”.

El padre de Meghan Markle da su opinión sobre las supuestas peleas entre Meghan y Kate.

Por otra parte, como recordarás, se dijo que una de las discusiones entre las Duquesas fue causado por el vestido que la princesa Charlotte usaría como parte del cortejo nupcial. Supuestamente Kate fue vista llorando después de esto, pero Thomas no se la cree.

“No compro que ella haya hecho llorar a Kate. Primero que nada, creo que Kate es mucho más fuerte que eso. Pienso también que Kate sabe que se encuentra en una posición de poder mucho más ventajosa que Meghan”

“Kate es una madre heroína. No la puedo ver así de débil [...] No creo que le tenga miedo a nadie. Y no creo que Meghan esté intentando lastimarla de ninguna forma posible”

“Pero por ahora no puedo llamar a Meghan y decirle: ¿Qué sucede?, ¿Cómo puedo ayudarte?”

Mientras tanto, Thomas seguirá intentado ponerse en contacto con su hija.