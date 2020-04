Thalía y su costoso outfit con botas y vestido ¡Lo amarás! (Foto cortesía Infobae)

Solamente basta con escuchar su nombre para que nuestra mente se remita a una mujer que está llena de talento, estilo, carisma y un porte inigualable, sí, Thalía, esta espectacular cantante que siempre se ha caracterizado por su talento y por sus grandes looks, como el costoso outfit que constaba de un vestido, un cinturón y unas botas, mismo que llevó a la alfombra roja “Persona del Año” de los Latin Grammy 2019.

Outfit con botas y vestido de Thalía

Así es, aunque este evento y por ende el outfit ya tiene aproximadamente un año que se llevó a cabo y que Thalía lo portó, sin duda alguna vale la pena retomarlo puesto que una de las combinaciones más espectaculares que ha lucido y es un gran referente si eres de las mujeres que aman las botas y los vestidos, pero piensan que estos no pueden ir juntos.

Tras lo anterior y luego de que se tratase de una alfombra roja, a la cual fue acompañada de su esposo Tommy Mottola, nos dejó muy en claro que es una diosa de los outfits y de estos looks que no cualquiera se atreve a llevar.

Costoso outfit de Thalía

Dicho outfit que consta de un vestido negro ($91,321 pesos) del diseñador Phillipp Plein, un cinturón ancho con brillos ($36,451 pesos) y unas botas vaqueras ($97,314 pesos), dan un total de $225, 086 pesos. Ante esto Thalía señaló en su cuenta de Instagram que fue el vestido más caro que se ha comprado en toda su vida.

“Es el vestido más caro que me he comprado en mi vida. Ni siquiera pensé que lo tenía que comprar. Este vestido lo voy a usar una vez por semana o dos o tres o todos los días. Vale la pena. Es que usualmente los diseñadores me mandan sus piezas de las últimas colecciones pero ahorita fue inesperado”, comentó en sus historias de la cuenta.