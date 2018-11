Testimonio de una joven que lleva años padeciendo bulimia.

Desde hace ya muchos años, el ser delgada se volvió uno de los estándares de belleza en la sociedad, causando varias reacciones entre a juventud y el querer lucir un cuerpo extraordinario, tal y como aparecen en televisión. Pero muchas jóvenes en especial mujeres, han llevado está vida de una manera oculta. Hoy te presentamos uno de los muchos testimonios desgarradores de una joven quien padece de bulimia.

Trastorno alimenticio.

Ana es una mujer 32 años, que actualmente vive eb Madrid y aparentemente lo tiene todo: es guapa, simpática, tiene buenos amigos, un buen trabajo, una familia que no pasa estrecheces económica. Pero, bajo esa fachada, tiene también otras cosas menos atractivas. Desde la adolescencia sufre bulimia, un trastorno alimentario que la lleva a darse grandes comilonas para después sentirse culpable y provocarse el vómito.

Bulimia.

Además los médicos le han diagnosticado Trastorno Límite de la Personalidad , un cuadro clínico caracterizado por comportamientos autodestructivos, acciones impulsivas y relaciones caóticas con otras personas.

Hace un año, incapaz de superar una ruptura amorosa y una larga lista de problemas que se le antojaban irresolubles, Ana trató de suicidarse : se tiró al vacío desde lo alto de un puente.

Logró sobrevivir, pero la caída le provocó gravísimas lesiones en los pies. Tuvieron que operarla varias veces, dándole una treintena de puntos de sutura en cada extremidad.

Aún no sabía si algún día volvería a andar cuando, en silla de ruedas, la ingresaron en un hospital psiquiátrico de Madrid, donde permaneció durante 37 días. Tenía un cuaderno, y allí Ana iba anotando a diario los sucesos más relevantes de la jornada.

Cuando le dieron el alta decidió transformar esas breves notas en un diario en toda regla sobre sus 37 días en el psiquiátrico.

Testimonio de Ana, una joven con bulimia.

Un relato lleno de desgarro, de humanidad, de dolor, de esperanza, de humor negro y sobre todo de sinceridad que día a día fue publicando a través de un hilo en ForoCoches, un foro de Internet.

Su historia, absolutamente real, se convirtió en un enorme éxito: logró más de 200.000 visitas y más de 8.000 comentarios de usuarios.

Ahora ese diario se ha convertido en un libro titulado "Cómo volé sobre el nido del cuco" , publicado por la editorial Plaza&Janés y que, a fin de preservar su intimidad, Ana firma con el seudónimo Sydney Bristow , nombre que ha tomado prestado de la heroína de la serie de televisión "Alias".

Relato de Ana

Tenía 13 años cuando me cambie de colegio y también de casa. Nos mudamos a nuestra casa actual, una casa con cinco dormitorios, siete cuartos de baño…. Y a mí me metieron en un colegio privado bastante elitista.

Y en aquel colegio los valores que yo tenía, los valores que mi padre me había inculcado, no valían una mierda . Que yo cuidara a mis hámsteres, que me apuntara a las olimpiadas matemáticas, todo eso allí no importaba, era motivo de burla.

Allí lo que valía era tener tetas, tener ropa de marca, ser la más guapa y estar delgada. Fue justo ahí, en ese momento, cuando todo se torció. Porque sólo había dos opciones: adaptarse o morir .

Empecé a darme atracones de comida para, a continuación, meterme los dedos en la boca y provocarme el vómito.

Y yo decidí adaptarme, renuncié a todo aquello en lo que creía a cambio de ser una más, de ser aceptada. Mis prioridades a partir de ese momento fueron tener ropa de marca y estar delgada. Si yo pudiera dar marcha atrás y corregir el mayor error de mi vida, sería ese.

La gente se cree que la bulimia es vomitar. Pero no, bulimia significa literalmente 'hambre de buey', y yo es lo que hacía y por desgracia sigo haciendo, aunque ahora en menor medida: comer como un buey y luego vomitar.

La gente se cree que la bulimia es vomitar.

Me doy atracones de comida para cuatro personas, he comido alimentos para perro, he comido comida de la basura, me he comido incluso mi propio vómito…

Comer me calma, cuando siento ansiedad comer me tranquiliza, la comida es mi refugio . Con 16 años tuve mi primer ingreso hospitalario por infrapeso (un peso por debajo de lo que se considera saludable y que supone por tanto un peligro para la salud).

