Test visual ¿Cuántos murciélagos completos hay en la imagen?

Si crees que tienes una gran habilidad para identificar objetos, este test viral te sacará canas verdes, pues te pide identificar todos los murciélagos completos que hay en la imagen, ¿estás a la altura del desafío?

En La Verdad Noticias te revelamos que aun cuando parece sencillo resolver este acertijo visual, no todos tienen la capacidad de hacerlo rápidamente, ¿cuánto tiempo te llevarás en contarlos?

Anteriormente, te compartimos otro reto visual; sin embargo, ahora te daremos aquel que incluye a los murciélagos, ¿son verdaderos roedores voladores y escurridizos?, ¡tienes que encontrarlos!

Test visual: identifica a todos los murciélagos completos

Imagen de murciélagos. Foto: depor.com

Mantén tu mirada fija en esta imagen y en el menor tiempo posible busca cuántos murciélagos completos hay, tienes, de hecho, solo 10 segundos para demostrar que tienen una gran capacidad visual, si no lo logras, ¡vuelve a internarlo hasta conseguirlo!

Respuesta del acertijo visual

Imagen los murciélagos completos sombreados en color morado. Foto: depor.com

Si te has cansado de buscar la respuesta, no te preocupes, aquí te mostramos la imagen que tiene la solución, hay cinco murciélagos completos en ella, te los hemos resaltado con color morado para que no cometas errores, eso sí, recuerda que ahora que conoces la solución, podrás desafiar a tus amigos, ¿crees que ellos puedan resolverlo más rápido que tú?, ¡tendrán que comprobarlo!

Es importante recordar que, si no logras resolver este test fácilmente no significa que eres menos inteligente, simplemente de muestra que no has desarrollado tu capacidad visual e inteligencia espacial, así que procura hacer más de estos acertijos para que entrenes tu vista y poco a poco puedas mejorar, ¡no te desesperes!, recuerda que por algo el dicho dice:

“La práctica hace al maestro.”

