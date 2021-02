Test viral de los rostros psicópatas deja al descubierto que TRASTORNO reprimes

Este test viral fue creado en el siglo XX por Leopold Szondi, un famoso psiquiatra húngaro, de ahí que se ha llamado test de Szondi, y promete revelar cuál podría ser el trastorno mental que has estado reprimiendo con tan solo elegir de la imagen el rostro ‘psicópata’ que más repulsión te cause, ¿estás preparado para enfrentar el lado oscuro de tu personalidad?

Test viral del ‘psicópata’

En La Verdad Noticias traemos para ti este test viral que revelará qué tan oscura puede ser tu personalidad, solo debes elegir uno de los 8 rostros psicópatas que ves en la imagen, el que te parezca más perturbador, ¡la respuesta será impactante!, pues revelará cual podría haber sido el trastorno mental que pudiste tener en la infacia de no haberlo reprimido antes, ya que la negación hizo posible evadirlo, ¡inimaginable!

Respuestas del test de Szondi

#1 Sádico - Represión

Al comienzo de tu vida viviste experiencias vinculadas con el autoritarismo, a la tendencia de malas intenciones y a la necesidad de dominar, así que puedes estar reprimiendo conductas degradantes y ofensivas para los demás.

Negación

Tu personalidad es pacífica e inofensiva, te gusta ayudar, y optar por defenderte desafiando a la autoridad de forma pasiva, para así agotar a tu enemigo.

#2 Epiléptico – Represión

Algunos trastornos de personalidad que se generan por disfunciones cerebrales o daños pueden generar epilepsia, y se pueden caracterizar por agresión, arrebatos de ira, irritabilidad e impulsividad, y son estos comportamientos que en algún punto de los primeros años de vida pudiste reprimir.

Negación

Tu personalidad es pacífica, amable y noble, sueles dominarte a ti mismo y eres responsable, tienes sentimientos estables, de ahí que puedes vincularte fácilmente con las personas e incluso con objetos o ideas.

#3 Catatónico – Represión

El negativismo, la cognición en general y la estimulación excesiva de la imaginación son síntomas de este trastorno mental, y tal vez en tu infancia tuviste que reprimirlos, pues de no haberlo hecho podrías haber perdido el contacto con la realidad.

Recuerda que solo un especialista puede generar el diagnóstico de un trastorno mental. Foto: pensamentpsicologia.com

Negación

Tu personalidad suele adoptar comportamientos estereotipados, no te gustan los cambios ni las innovaciones, pues eres una persona tímida, no te gusta perder el control, aunque sueles ser rígida y con frecuencia estás a la defensiva, aunque no por eso te sales del códice de conducta.

#4 Esquizofrénico – Represión

Este trastorno mental tiene como síntomas emociones incompatibles, distorsiones del pensamiento e intensa apatía, comportamientos que durante la infancia pudiste reprimir, pues causan alejamiento a eventos y cosas, pero sobre todo un sentimiento de indiferencias a los otros.

Negación

Tu personalidad se destaca por ser muy sociable, pues te gusta salir y disfrutas de estar acompañado, aunque esto puede ser engañoso, pues tal vez lo haces para no sentir la soledad, de ahí que tus relaciones interpersonales puedan ser superficiales e impersonales, es decir, carecen de una conexión real de tu parte, ya que en el fondo puedes sentir que no tienes necesidad de convivir o de necesitar a las personas.

#5 Histérico – Represión

El exhibicionismo, el narcisismo, las emociones inestables y superficiales son los rasgos de este trastorno mental, y pueden haber sido algunos de los comportamientos que reprimiste al comienzo de tu vida, pues en el fondo reprimes tu sed de aprobación y el deseo de ser el centro de atención.

Negación

Este test viral revela que tu personalidad puede ser engañosa, pues puedes reflejar una intensa interioridad o modestia, pero en el fondo deseas que los demás te pongan atención, así que cuidas tu comportamiento y apariencia para encantar a las personas, y te ayudas con vestimenta elegante y que atrae miradas.

#6 Depresivo – Represión

Sentimientos de inferioridad y falta de autoestima son rasgos de la depresión, de ahí que podrías haber reprimido en tu infancia que eres una persona realmente reprimida que intenta tener un equilibrio.

Ante cualquier síntoma de depresión, procura solicitar apoyo médico. Foto: enmentepsicologos.com

Negación

Tu personalidad es despreocupada y extrovertida, está llena de optimismo, confianza y dinamismo, aunque hay veces que puedes enojarte y manifestar el síndrome del payaso triste o melancolía, así como la distimia.

#7 Maníaco – Represión

Este trastorno mental se caracteriza por la sobreestimulación, la sobreestimación y la extroversión, de ahí que en el fondo podrías estar reprimiendo una excitación que de perder el control podría convertirte en un místico fanático, ¡cuidado!

Negación

Este test viral revela que no te gustan los excesos, los extremos, el ruido y no te gusta provocar con tu comportamiento, pues te gusta la mesura, la moderación y la discreción, de ahí que suelen ser ahorrativo y lógico, pues sabes cómo controlarte.

# 8 Trastorno de identidad disociativo –Represión

El deseo de ser aceptado y vivir como una persona del sexo opuesto al que se tiene son rasgos de este trastorno mental, ya que en tu infancia pudiste reprimir problemas sobre tu identidad de género.

Negación

Este test viral revela que, si tu personalidad logró activar con éxito su mecanismo de defensa, entonces tiendes a confirmar con énfasis tu sexo biológico, de ahí que tus comportamientos sean muy definidos apegados a tu género, por ejemplo, si eres mujer eres sexy, femenina y coqueta, en caso de que seas hombre, te comportas como todo un macho alfa.

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en Instagram para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!

Con información de depor.com