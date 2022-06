Test viral: ¿Qué sentimiento humano soy?

En Tiktok millones de jóvenes han vitalizador el test “¿Qué sentimiento humano soy?", bajo el hashtag #humanfeelings; llegando a más de 8.1 millones de visualizaciones.

Este tan aclamado cuestionario se trata de 11 preguntas que como resultado te da el sentimiento que más te representa y sus características.

¿De qué trata el test? y ¿por qué es tan viral?, aquí en La Verdad Noticias te decimos.

¿Cómo surgió este test?

En Tiktok se hizo viral este test de personalidad.

Un test de personalidad que se ha hecho viral en TikTok y Twitter, pertenece a un sitio web ruso llamado Uquiz.

A pesar de su origen, esto no le impidió ser un boom en Latinoamérica y Estados Unidos porque puede traducirse fácilmente al inglés o español para contestar cada una de las preguntas.

Este consta de 11 preguntas en donde pone a elegir al usuario entre sus bebida o comidas favoritas; así como un acontecimiento aleatorio en tu vida. Dando como resultado el sentimiento humano que más te representa.

Los usuarios comparten en estas plataformas sus resultados del test, causando sensación por la similitud con su personalidad.

¿Qué sentimiento humano soy?

Aquí encontrarás más información sobre las respuestas del test viral.

Aquí te compartimos el significado de cada sentimiento humano resultante del test viral.

Eres "ansiedad".

De acuerdo al test, si esta fue tu respuesta final, eres una persona que suele sentir malestar, como miedo o preocupación; que fácilmente se siente abrumado y con incapacidad de concentrarte.

Usualmente, la gente suele decir que eres exagerado o muy ruidoso pero en realidad tienes problemas de sueño, para comer o con tus interacciones sociales.

“Estás asustado de nunca ser amado o alcanzar tus sueños, Eres una emoción negativa”, se puede leer en el test.

Eres “amor verdadero”.

Si tu resultado fue este, el cuestionario asegura que eres una persona maravillosa y fuerte; tus seres queridos tienen mucha suerte de tenerte porque eres un gran sabelotodo.

Te has recuperado de momentos muy difíciles en tu vida así que de ahí sale tu fortaleza característica.

Eres "abatimiento".

El test revela que eres un luchador, porque a pesar de que muchas veces has sentido mucho dolor no te has rendido ni renunciado a tus objetivos.

Puedes haber perdido el interés en la vida pero sigue con los puños en alto que aún tienes que seguir avanzando.

Eres “amor no correspondido”.

Este cuestionario dice que si eres este tipo de sentimiento es porque la angustia te persigue, además de tal vez una mala salud y probablemente un cabello teñido.

Tienes el síndrome del salvador o una máscara de desapego y frialdad, pero en realidad sientes un dolor muy puro.

“Recuerda que sólo tú estás primero”, se puede leer.

Eres "serenidad".

La serenidad es tu sentimiento, todo parece encajar en tu vida y el sol está brillando para ti; todo es realmente pacífico para ti.

Eres el tipo de persona que no necesita tener todo en el mundo para tener una razón por la cual sonreír.

Haces del mundo un lugar más brillante y sin ti, todos estarían perdidos.

Eres “cansado”.

Si eres este tipo de sentimiento es porque estás muy agotado, es momento de poner una pausa u tomar una siesta. Necesitas un respiro para cuidarte, y poder seguir con la vida.

Procura pasar algo de tiempo con aquellos que te hacen feliz, todo va a mejorar, eres una persona maravillosa, Deja de menospreciarte.

Eres “tristeza”.

Estás muy cargado y preocupado por otras personas que pones antes de ti, lo cual desestabiliza tu estado de ánimo.

La gente te decepciona fácilmente, por eso debes enfocarte en tu propia felicidad y dejar de escuchar música triste y ver películas tristes.

Eres “humildad”.

Soportas muchas cosas a pesar del dolor que te causan, estás muy cansado y no sabes que hacer, lo más probable es que reprimas constantemente tus emociones.

Hazte frente y cree en ti.

¿Cuál fue tu resultado del test viral?

