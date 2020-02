Test psicológico: el monito que elijas te habla sobre tu subconsciente ¡hazlo!

Descubre más sobre tu subconsciente de una manera divertida, elige uno de los monitos de los tres presentados en este test psicológico. Fuente Shutterstock

Este test psicológico, te robará el corazón con los simpáticos monitos que tendrás que elegir, y al mismo tiempo, te hará conocer que se esconde en tu subconsciente.

El subconsciente, es la parte del cerebro humano que más curiosidad causa a los especialistas, pues, aun cuando hay varias teorías que parecen bastante acertadas sobre él, aún se desconoce de dónde surge el impulso que lo hace funcionar; así que, si quieres averiguar qué hay detrás de tus pensamientos, atrévete a realizar este divertido test psicológico, solo debes elegir un monito y prepararte para ¡descubrirlo!

¿Quién eres si elegiste el primer monito?

Te gusta la estabilidad que te brinda la rutina; sin embargo, debes comenzar a sacudirte de ella si quieres avanzar en tu proyecto de vida, y eso, implicará salir de tu área de confort, para conocer nuevos retos.

Además, te caracterizas por tener una personalidad sensible que, es muy estricta con sus amistades; por lo que, te gusta más tener unos cuanto, pero fieles amigos a caer en la hipocresía de amistades falsas. Es tu carácter sensible, el que te pone nervioso si sientes que no conseguirás lo que deseas.

El monito que se cubre la boca representa que, no es fácil para ti decir lo que te sucede y, prefieres guardar silencio, pero, esa no es la respuesta que solucionará tus sentimientos guardados, por ello, trata de externar con franqueza y valentía tus límites, así como tus necesidades, de ese modo todos lo tendrán claro y sabrán entenderte.

¿Quién eres si elegiste el segundo monito?

Tu subconsciente se siente abrumado al recibir abrazos y diversas muestras de afecto, pues, eres muy individualista y los demasiados cariños te pueden incomodar.

Este monito, representa que, también eres algo holgazán y te cuesta concluir proyectos o tareas, pues, tratas de evadir tus responsabilidades hasta que es inevitable, así que, te recomendamos planificar tus actividades, para evitar que tu vida se llene de estrés.

Si no te has sentido muy identificado con los dos primeros puntos, puede que, este tercero sea el tuyo, y es que, el monito que se cubre los ojos, significa también que, eres capaz de ver desde diversos puntos la vida y eso te ayuda a entender mejor los sucesos de la vida, particularmente cuando se tratan de relaciones humanas.

¿Quién eres si elegiste el tercer monito?

La vida en soledad no es para ti, pues, tienes una personalidad sociable y eres muy inteligente, aunque, tu mayor atractivo es tu capacidad de ser auténtico, pues, siempre realizas las cosas a tu forma y, sobre todo, amas estar rodeado de tus amigos y familia.

El monito que se cubre los oídos, representa que, muchas veces no sabes escuchar, y crees que nadie te entiendes y, aunque, muchos te escuchen, debes entender que, también, debes brindar comprensión hacia los demás, escuchándolos como lo hacen contigo.

