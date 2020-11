Test psicológico: ¿Qué dicen estas PLUMAS sobre tu personalidad?

Test psicológico: ¿qué pluma te gusta más? Foto: www.ellas.pa

¿Quiere saber más sobre tu personalidad?, este test psicológico te encantará, pues además de estar lleno de color es perfecto para descubrir aquello que nuestro inconsciente nos oculta sobre nosotros mismos, todo dependerá de que elijas la pluma que más te guste, ¿te animas a hacerlo?

Test psicológico: ¿qué pluma eres?

Para saber más sobre tu personalidad solo tienes que ver la imagen y elegir la pluma del color que más vaya contigo, eso sí, no lo pienses mucho o tu resultado podría ser equivocado, ¡mejor deja que tu intuición te guíe!

Test psicológico: ¿Qué pluma te define? Foto: www.mdzol.com

Pluma 1

Tienes una personalidad intuitiva, así que es tu corazón el que te guía y gracias a ello muy pocas veces te equivocas, así que sigue así, no dejes que los demás interfieran en tu opinión, finalmente tu voz interior es la de la última palabra.

Pluma 2

Este test psicológico asegura que eres una persona de mente abierta que siempre está dispuesta a dialogar, además siempre estar atento y es tu prioridad la felicidad de tus seres queridos, e incluso estar dispuesto a hacer lo que sea por ellos.

Pluma 3

Estás lleno de empatía, así que continuamente eres capaz de ponerte en los zapatos de los otros, otra de tus virtudes es que no te gustan las desigualdades ni las injusticias, de ahí que si alguien sufre no pueden evitar sentirte afectado e incluso intentar hacer algo para ayudar.

Pluma 4

Tu personalidad es muy positiva y creativa, así que tienes una gran capacidad para resolver conflictos, de ahí que tus amigos suelen acudir a ti para que los ayudes a resolver sus conflictos. También eres un amante de la libertad, así que no te agrada cuando alguien te dice qué hacer.

Pluma 5

Difícilmente te rindes antes los obstáculos, ya que tu personalidad se distingue por su tenacidad, y no te importa llegar hasta las últimas consecuencias para conseguir tus objetivos, ya que siempre estar muy seguro de lo que quieres para ti en la vida, así que no dudas en conseguir, de ahí que sueles ser líder, ya que has nacido con ese don.

