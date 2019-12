Test psicológico: ¿La figura está dentro o fuera de la casa?

Luz verde al Tren Maya ���� Con una participaron de apenas 100 mil personas en los cinco estados del sureste de México, el 92% de los participantes apoyaron la construcción del Tren Maya, que contará con un presupuesto de unos 120 mil millones de pesos. ¿Estás a favor de la construcción del Tren Maya?... Te leemos . . . . #trenmaya�� #amlo #amlopresidente #peninsuladeyucatan #turismo #mexico���� #laverdadnoticias

A post shared by La Verdad Noticias (@laverdad.noticias) on Dec 18, 2019 at 12:30pm PST