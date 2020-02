Test psicológico: IMPACTANTE, revela cómo te sientes y cómo puedes cambiarlo. (Foto cortesía DurangoMAS)

Si eres amante de los test psicológicos y te encanta esa adrenalina de escoger cierto aspecto de la imagen para saber qué es lo que dirá de tu personalidad, esta es tu mejor oportunidad para ponerte a prueba y saber qué cambio debes hacer en tu vida; sin duda alguna es increíble y te dejará con la boca abierta puesto que seguramente se acercará mucho a lo que estás pensando o sintiendo en este momento.

Test psicológico

Así es, este test es muy fácil y en cuestión de minutos conocerás cómo te estás sintiendo y por ende que podrías hacer al respecto. Sólamente necesitas observar la siguiente imagen y escoger a primera vista algún aspecto de esta, lo primero que llame tu atención y por ende en donde hayas fijado la mirada.

Lo anterior es muy importante puesto que en base a ello será la respuesta que realmente revela este test en cuanto a cómo podrías estar en estos momentos y qué lo es que deberías de modificar, así que comencemos, y recuerda, ver tu respuesta después de haber escogido algún aspecto de esta imagen.

Test psicológico: IMPACTANTE, revela cómo te sientes y cómo puedes cambiarlo.

Árbol

Si esto fue lo primero que llamó tu atención y que por ende escogiste, es porque sientes esa comodidad y protección en tu vida, el árbol representa la fuerza y lo seguro, sin embargo tienes el conocimiento de que afuera hay algo más y no te animas a alcanzarlo. Podrían ser las ganas de viajar, terminar una relación o cambiar de trabajo y no lo haces por comodidad, sin embargo, recuerda que sin el árbol vas a poder volar; información La Prensa.

Test psicológico: IMPACTANTE, revela cómo te sientes y cómo puedes cambiarlo.

Una mujer

Este test revela que al elegir este aspecto es porque necesitas conectar más contigo, puesto este fémina de la imagen está haciendo yoga, en donde sus pies simulan la base del árbol el cual impulsa el equilibrio.

De igual forma estás en un momento en el que no tienes un balance sobre lo que tú deseas y sobre lo que los demás quieren. Se te dificulta priorizar y probablemente le estás dedicando mucho tiempo y esfuerzo a cosas que no lo valen; por ello necesitas relajarte y pensar en las cosas que realmente importan en tu vida y de ahí brindarles el espacio que les corresponden.

Test psicológico: IMPACTANTE, revela cómo te sientes y cómo puedes cambiarlo.

Raíces

Así es, si tu mirada en primera instancia se dirigió a las raíces es porque te estás aferrando mucho a situaciones que te hacen daño pero no sabes cómo dejarlas. Por ello es tiempo de que comprendas que debes aprender de tu pasado y tenerlo presente para que no hagas los mismos errores, y por ello debes saber que tu no eres un árbol y puedes seguir tu camino y por ende mirar hacia adelante; es tu gran momento para soltar y hacer otras cosas para encontrar tu mejor versión.

Test psicológico: IMPACTANTE, revela cómo te sientes y cómo puedes cambiarlo.

