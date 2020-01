Test para identificar si estás deprimido. (Foto cortesía Universo de Emociones)

A veces sentimos cansancio, nos encontramos estancados y por ende casi no realizamos actividades o simplemente nuestro estado no es tan positivo, y no sabemos el por qué, sin embargo hay una probabilidad muy alta de que se trate de depresión.

El catedrático de Psicología de la Universidad complutense de Madrid y presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés, Verne Antonio Cano Vindel, explicó que “si en las dos últimas semanas de su vida ha pasado más de la mitad de los días sintiendo cansancio, apatía o tristeza generalizada, es un buen momento para pedir ayuda”.

Test para saber si estás depremido

De igual forma el especialista sugirió este test para que se pueda detectar a temprana hora la depresión; un punto muy importante, es que este tiene validez de acuerdo con diversos profesionales especializados, sin embargo no es un diagnóstico médico, y para esto hay que acudir con un psicólogo; información EL PAÍS.

Otro punto que es importante, y antes de inIciar este test para identificar si estás deprimido, es que este consta de nueve preguntas, las cuales fueron elaboradas por los doctores “Robert L. Spitzer, Janet B.W. Williams, Kurt Kroenke, y colaboradores”; Verne Antonio aseguró que este cuestionario cuenta con “ un grado de fiabilidad muy alto”.

El test consta en lo siguiente: pensar con qué frecuencia te ha molestado las siguientes situaciones en las últimas dos semanas, en donde 0 es nunca, 1 varios días, 2 más de la mitad de los días y 3 casi cada día.

Poco interés o alegría por hacer cosas. Sensación de estar decaído/a, deprimido/a o desesperanzado/a. Problemas para quedarse dormido/a, para seguir durmiendo o dormir demasiado. Sensación de cansancio o de tener poca energía. Poco apetito o comer demasiado. Sentirse mal consigo mismo/a; sentir que es un/a fracasado/a o que ha decepcionado a su familia o a sí mismo/a. Problemas para concentrarse en algo, como leer el periódico o ver la televisión. Moverse o hablar tan despacio que los demás pueden haberlo notado. O lo contrario: estar tan inquieto/a o agitado/a que se ha estado moviendo de un lado a otro más de lo habitual. Pensamientos de que estaría mejor muerto/a o de querer hacerse daño de algún modo.

Ahora ya que contestaste a cada una, haz la sumatoria y a continuación te presentaremos los resultados y por ende la gravedad de la depresión:

0-4: Ninguna

5-9: Leve

10-14: Moderada

14-19: Moderadamente grave

20-27: Grave

Este test concluye con esta cuestionamiento: si seleccionaste alguno de los problemas de este test, responde: ¿Hasta qué punto estos problemas le han creado dificultades para realizar su trabajo, ocuparse de la casa o relacionarse con los demás?

Ninguna dificultad.

Algunas dificultades.

Muchas dificultades.

Muchísima dificultades.

