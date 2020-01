Test para conocer qué tan stalker eres. (Foto cortesía La Nación)

Seguramente has escuchado o has empleado esta famosa palabra que describe a una persona que se la pasa revisando el perfil de una persona en las redes sociales, con el objetivo de tener cada detalle de su vida y por ende saber qué es lo que hace, en donde cada acción a veces lo suele llevar a otros perfiles para conocer con quién se relaciona: Stalker.

Por ello aquí te presentaremos un test que te dirá qué tan stalker eres, puesto que a lo mucho que nos conozcamos y que estemos súper seguros de quíen somos, siempre habrá un test que nos genere morbo respecto a lo que dice de nosotros; así que comencemos.

Test apra saber qué tan stalker eres. (Foto cortesía soytecno)

Test para saber si eres stalker

Este consta de diez preguntas, cada una con cuatro opciones, de las cuales tienes que escoger una letra (de acuerdo a lo que tú creas) y al final harás la sumatoria de estas para saber cuál es mayoría y finalmente observar los resultados de acuerdo a esta.

1.- ¿Cuántas veces al día entras al Facebook de la persona que te gusta?

a) De 2 a 3

b) De 4a 5

c) Nunca

d) Estoy en su perfil en este momento

2.- ¿Has googleado a alguien con tal de saber todo lo posible?

a) Sí

b) Sí x 2

c) Nunca

d) Es algo natural ¿no?

3.- ¿Te has robado las fotos que sube en sus redes?

a) Una que otra

b) Las tomo prestadas para ver como serían mis hijos en un futuro

c) Jamás

d) Sí, muchas veces

4.- ¿Le has pedido a un amigo/a que te preste su cuenta para stalkear a alguien?

a) En ocasiones es necesario

b) No jamás

c) Algunas veces

d) Sí, muchas veces

5.- ¿Has stalkeado hasta a la familia de alguien que te gusta?

a) Es algo común ¿no?

b) Algunas veces

c) No

d) Sí y solo para calmar mi ansiedad

6.- ¿Alguna vez has hecho una cuenta falsa para ver las publicaciones de alguien?

a) ¿Cómo lo supieron?

b) Solo para fines profesionales

c) No

d) Sí, y tengo mas de 3

7.- ¿Has visto en la calle a alguien que no conoces en persona, pero lo reconoces por sus fotos?

a) Sí

b) No para nada

c) Casi nunca

d) Siempre

8.- ¿Te han contado algo y tienes que fingir que no lo sabes, pero en realidad ya lo viste en redes?

a) Sí

b) No para nada

c) Sí me pasa

d) Finjo sorpresa

9.- ¿Has llegado a la primera publicación de alguien en Instagram?

a) Que raro es verdad

b) No para nada

c) Sí, ¡Ops!

d) Eso es demasiado

10.- ¿Has conseguido el celular de alguien sin que esa persona te lo dé?

a) El fin justifica los medios

b) Obvio sí

c) No, jamás

d) Eso es demasiado

Si la mayoría es A

No cabe duda que eres un experto en indagar para encontrar lo que tu quieres, tanto que podrías frenar lo que tienes que hacer para tranquilizar tu ansiedad; toma un té y relájate puesto que no todo en la vida son las redes sociales, mejor intenta relacionarte más en actividades que sean saludables.

Si la mayoría es B

Si disfrutas stalkear pero no caes en un exceso, te agrada dar un like o seguir a las personas en las redes sociales para conocer sobre sus tareas que hacen cada día, sin embargo no lo haces descontroladamente; información Veintitantos.

Si la mayoría es C

En este aspecto te encuentras en calma, tienes conocimiento de las redes sociales pero no te atrae estar al 100% en ellas; estas las empleas para conectar con tus amistades y en ciertas ocasiones dar a conocer ciertos aspectos que piensas que son especiales para los otros.

TE PUEDE INTERESAR: Este test revela qué tan INTELIGENTE eres

Si la mayoría es D

Sin duda alguna no te aferras a la vida de otros y por ende no te interesa, y andas por la vida sin que los demás te afecten del todo.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana