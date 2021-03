Test del Día Internacional de la Felicidad: ¿Qué tan feliz eres?

El Día Internacional de la Felicidad tiene su celebración este 20 de marzo, y en el marco de sus festejos es inevitable pensar en ¿qué tan feliz eres?, ante esto, en La Verdad Noticias te compartimos un test que te lo revelará, así que ¡no te lo pierdas!

Test de la felicidad: ¿Qué tan feliz eres?

Se dice que la felicidad es un camino único para cada persona, y es que cada ser humano encuentra su propio camino hacia ella de forma auténtica, así que, es normal que nos hagan felices cosas distintas, pero tú ¿ya eres feliz?, este test te pondrá al descubierto.

En honor al Día Internacional de la Felicidad, resuelve este test y descubre si eres tan feliz como piensas, ¡te vas a sorprender!, para hacerlo solo tienes que responder a las siguientes preguntas, las respuestas pertenecen a una categoría distinta, a la A, B, C, al terminar de responder cuenta cuál de estas tuvo la mayoría y ese será el resultado final.

1.- ¿Cuál es tu primer pensamiento al despertar?

A) ¡Genial, un día más!

B) Cada vez falta menos para el viernes

C) Ojalá no hubiera nacido

2.- ¿Te gusta tu actual empleo?

A) ¡Demasiado, ojalá tuviera más tiempo para ejercerlo!

B) Pues… es peor el desempleo

C) Me gusta el dinero

3.- ¿Cómo te sientes cada vez que pasa un año?

A) Con más conocimientos y experiencia

B) Más viejo, pero me gusta ser mayor edad y el alcohol, creo

C) Feliz, cada vez está más cerca la muerte

4.- Si tu vida fuera una película, ¿qué género sería?

A) De aventuras, me gusta descubrir cosas nuevas

B) Dramática, más cuando debo pagar la renta

C) No me gustan las películas

5.- ¿Te consideras una persona positivista?

A) Más que positiva, soy una persona que vibra alto

B) Ni positiva ni negativa, realista

C) Bro, positivismo es una corriente losóca, ¿cuándo leíste un libro por última vez?

6.- Si en tu empleo te dieran la opción de irte a vivir a otra ciudad, ¿aceptarías?

A) ¡Claro! Me emocionan las aventuras nuevas

B) Depende, ¿cuál es el clima de la ciudad nueva?

C) ¿Sabes cuánto cuestan las mudanzas?

7.- Si te ofrecieran 10 millones de pesos a cambio de no volver a ver a tu familia, ¿aceptarías?

A) ¡Para nada! Soy lo que soy gracias a ellos, nunca los abandonaría

B) Los tomo pero me ofende muchísimo ¿Puedo hacerles transferencias, verdad?

C) ¿Dónde firmo?

8.- ¿Qué cosa te estresa demasiado?

A) En ocasiones mi trabajo, sin embargo, lo disfruto bastante

B) Terminarme la quincena en 2 días

C) Existir

Respuestas del test de la felicidad

Mayoría de A

De acuerdo con este test, este Día Internacional de la Felicidad eres una persona completamente feliz que disfruta de la vida con quien ama y se emociona ante los nuevos desafíos que tocan a su puerta, además, sabes disfrutar de cada momento en tu vida, y siempre le ves el lado bueno a todo.

Mayoría B

La felicidad no está del todo en tu vida, pero eso no significa que seas infeliz, y es que continuamente estás inseguro sobre cada paso que darás en tu vida, pero cuando sepas lo que realmente quieres, entonces podrás ser feliz.

Mayoría C

Este Día Internacional de la Felicidad, tú no estás tan feliz, así lo asegura este test, pues te gusta aislarte en tu inteligencia y tienes pocos amigos, así que, si puedes hacerlo, acude a terapia, esto hará que cambies tu perspectiva de la vida, y poco a poco, comiences a ser una persona dichosa.

