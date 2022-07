Test de personalidad para descubrir tus mejores cualidades ¿En qué eres bueno? Foto: www.freepik.es

Los test de personalidad son una gran herramienta para descubrir qué tipo de cualidades se ocultan dentro de nosotros mismos, por ello, aquí te compartimos uno muy sencillo de resolver, pero también, ¡muy revelador!

En La Verdad Noticias te recordamos que hacer introspección y reflexionar sobre quiénes somos es muy útil si se quiere crecer en todos los ámbitos de la vida, pues para mejorar primero debes saber desde qué bases arrancas.

Hace poco te contamos sobre qué carácter tienes y qué te hace brillar, pero ahora, te hablaremos sobre las cualidades que viven en ti y que hasta el momento no habías notado.

Test de personalidad ¿Qué imagen te llama más la atención?



Aquí te presentamos seis imágenes, pero solo podrás elegir una, de hecho, será la que más te guste, piénsalo con cuidado, pero no demasiado, la idea es que escojas la que más se identifique contigo. No hagas trampa o el resultado no será verdadero.

Respuesta del test



Eres sensible y conciliador

Te gusta evolucionar y crecer, estás lleno de serenidad y paciencia, pero por sobre todas las cosas eres una persona que sabe dar cariño, pues te preocupas por los otros y lo haces con dulzura, de ahí que a veces puedes ser muy emocional y sensible.

Es necesario que sepas que no puedes juzgar a los demás según lo que tú has vivido, pues todos luchan sus propias guerras en la vida, de ahí que todos los puntos de vista tienen razón de ser y merecen ser escuchados.

Eres optimista y enérgico

Siempre le ves lo bueno a todo, por eso eres muy activo, alegre y entusiasta. Amas estar con personas que también sepan vivir la vida con alegría. Te esfuerzas por vivir grandes experiencias y no tanto por conseguir cosas, pues te encanta conocer, viajar, explorar y descubrir, pero tienes que aprender a tomar decisiones rápido, ya que suelen caer en la indecisión, lo que te impide cumplir todos tus sueños.

Eres emocional y artista

No le tienes miedo a no encajar, al contrario, amas ser auténtico, por ello, le eres fiel a tu manera de ver y vivir la vida, tus principios son prioridad y la creatividad es uno de tus dones. Siempre sabes disfrutar, pero también, cuando algo no te gusta lo dices libremente. Tienes un don para crear, así que no importa a que te dediques lo harás con dotes de arte, desde decorar una habitación hasta crear manualidades, ¡todo te queda perfecto!

Eres analítico y crítico

La lógica siempre va contigo, crees que todo debe ser pensado y no decidido con el corazón. Amas leer porque siempre estás en busca de más y más conocimiento, por ello, siempre eres tan ingenioso y tienes grandes habilidades para comunicarte, todo sabes que tus comentarios nutren y divierten las conversaciones.

Eres líder y recursivo

Sabes qué quieres y cómo puedes conseguirlo, siempre te diriges con un objetivo planteado en el camino, nunca te detienes hasta conseguir lo que buscas, sabes enfrentar desafíos y la confianza en ti mismo te hace sacar el máximo de tu ingenio y talento, por ello siempre cumples con lo que te propones.

Eres comprometido y perfeccionista

Eres perfeccionista, crítico, ético y ordenado, siempre das todo de ti para cumplir con tus responsabilidades, las cuales casi siempre te pones tú mismo, pero es necesario que de vez en cuando te relajes, ya que no siempre puedes hacerlo todo tú solo, tienes que delegar responsabilidades y tratar de confiar en los otros.

