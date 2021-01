Test de personalidad: elige un reloj y descubre cuál es tu nivel de ESTRÉS

Este test de personalidad te ayudará a saber que tan bien lidias con el estrés. Foto: mensajerodelapalabra.com

¿Qué tan estresado estás hoy?, lidiar con el estrés no es fácil, incluso muchas veces no sabemos que lo que realmente hace malo nuestro día es que lo vivimos con él y no realmente porque nos vaya de forma negativa en la vida, así que, si quieres saber si es este el que no te hace feliz, averígualo aplicando la psicología y donde este test de personalidad será de gran ayuda; sin embargo, recuerda que lo mejor es solicitar ayuda especializada para librarte de este sentimiento de tensión que no te deja ser feliz.

Test de personalidad: los relojes del estrés

Para descubrir que en tus pensamientos en este momento y si lo que hay detrás de sus emociones negativas, en La Verdad Noticias te invitamos a realizar este ejercicio, lo único que deberás hacer es ver la siguiente imagen y elegir el reloj que más te llame la atención, más adelante encontrarás las respuestas que te ayudarán a develar el misterio, así que ¡manos a la obra!

¿Qué reloj te atrae más? Foto: www.iprofesional.com

¿Cuál fue el reloj de tu elección?

Reloj #1

Este test de personalidad revela que sientes ansiedad porque hay muchos problemas que te afligen en el interior, los conoces bien, y quieres resolverlos a destiempo, para evitar que sigan creciendo deberás planificar cómo resolverlos desde ya, y para que no vuelvan, procura siempre recurrir a una buena planeación de tus deberes, eso sí, ¡tampoco exageres!

Reloj #2

Eres muy bueno controlando la ansiedad, así que rara vez puedes sentir estrés, así que, si de pronto lo sientes, descuida, solo deber enfocar tu atención en todo lo bueno que te rodea, y mejor aún, solicita apoyo a tus amigos y familiares, aunque eso no quita que tomes precauciones, ¡nada de subestimar riesgos!

Reloj #3

Aunque existen ciertas actividades que te provocan ansiedad, generalmente lidias bien con el estrés, así que en este momento te encuentras en un nivel medio, y que podrás superar gracias a que tiendes a hacer frente a tus problemas dividiéndolos para resolverlos en tareas sencillas y pequeñas, además tus pasatiempos siempre están a la mano para relajarte y ayudar a tomar perspectiva.

Vivir con estrés no es vivir, pide ayuda psicológica y deshazte de él. Foto: vivus.es

Reloj #4

No eres para nada una persona estresada, tu éxito para lidiar con el estrés se basa en que tienes mucha confianza en ti mismo y que eres optimista, además los desafíos no te intimidan, ya que incluso los disfrutas tomándolos como una manera de probarte y en caso de que te equivoques lo aceptas sin problema, pues ves el fracaso como algo que no siempre se puede evitar.

Reloj #5

No eres muy relajado que digamos, en realidad, tu estrés siempre está al límite, pues eres una persona muy exigente contigo misma, y haces todo lo mejor que puedes porque quieres siempre estar a la altura de todas las circunstancias, así que incluso el placer y eventos te suelen provocar pensamientos negativos y ansiedad, así que, ¡mucho ojo!, debes relajarte y pensar más en tu salud emocional, ¡cuídate!

Reloj #6

Suelen profundizar poco en todo lo que haces, así que generalmente no tienes estrés, pues este test de personalidad revela que no te gusta estar en situaciones que causen ansiedad o malestar emocional, así que las evitas todo lo que puedes, especialmente eres bueno respecto a separar tu vida de la laboral, así que los problemas de trabajo nunca van contigo a casa, y aunque eso es bueno, debes en cuando deberías ser más profundo en otros aspectos de tu vida.

