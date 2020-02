Test de personalidad: elige la llave que abrirá tu mente y mostrará quien eres. Fuente Radiomar

Conoce más sobre ti, realizando este test de personalidad que, te hará revelar tus secretos ocultos, solo tienes que elegir una de las seis llaves que te presentamos en la imagen, ¿ya sabes cuál elegir?, te sorprenderás.

Llave número uno: siempre vas a lo seguro

Con una inteligencia lógico-matemática que, te ayuda a realizar a ser muy analítico, sueles ir a lo seguro; y cuando lo haces, no hay nada que te convenza de cambiar de decisión, pues, eres muy racional y siempre estás seguro de tus decisiones, porque, la has reflexionado muy bien; sin embargo, eso, también, denota que eres bastante inseguro, pues, no te atreves a tomar riesgos sino sabes cuál será el resultado final.

Llave número dos: energético y libre

El espíritu libre que te impulsa a la aventura, es tu secreto, para tomar riesgos inesperados, pues, eres fuerte, enérgico e inesperado, siempre te propones algo y lo cumples, sin importar los obstáculos que te desafíen en el camino; aunque, alguna veces esa virtud, se puede convertir en algo un poco molesto, pues puedes meterte en problemas por no encontrar la calma.

Llave número tres: competitivo y seguro

Competitivo y sofisticado, en cualquier sitio te sientes seguro, pues, tienes mucha autoconfianza y sabes de lo que, eres capaz, lo cual se puede reflejar en luchar contra lo que los demás piensan de ti, para superar sus expectativas o ser muy libre y no le haces caso a nadie que no seas tú, pero, lo que te salva siempre es tu gran seguridad.

Llave número cuatro: suertudo

Distraído, activo y alegre, pero sobre todo suertudo, incluso, te conocen por eso, pues, parece que la vida siempre te sonríe, aunque, sueles ser impaciente y te resulta complicado actuar con serenidad, y claro que, eso te hace falta de vez en cuando, pues, recuerda que cantidad no es lo mismo que calidad.

Llave número cinco: único e incomparable

Desde siempre te han llamado raro o extraño, distinto o hasta excéntrico, y es que, tú personalidad única, deja a todos completamente perdidos, pues, no eres predecible y te gusta que, todo lo tuyo tengo un sello especial, así que, seguramente te has sentido algo solo, pues, no te parecer a la mayoría, no eres de las piezas que encajan a menudo; sin embargo, recuerda que, después de todo, eres inigualable y siempre destacarás.

Llave número seis: listo e introvertido

De personalidad introvertida, casi nadie puede adivinar que, hay detrás de tus gestos, y es que, tu mayor habilidad en la discreción, eres muy racional y metódico al momento de elegir una u otra cosa, eres bueno en matemáticas y puedes, realizar proyectos en solitario, pues, tienes una gran habilidad para concentrarte, y tus amigos, no son muchos, pero son los mejores.

