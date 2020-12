Test de amor: ¿Sabes si le gustas a tu chico ideal?

Realiza este sencillo test de amor y descubre si el chico que te trae de cabeza ¡es para ti! | La Verdad / cortesías

Reconoce que ese chico te trae de un ala. Si no sale de tu cabeza y babeas las banquetas por él pero no sabes si le gustas, en La Verdad Noticias te traemos este test de amor para que sepas de una vez por todas si ese chico también está loco por tí.

¡Realiza el test del amor!

Toma lápiz y papel y checa la mayoría de letras que tengas. No vale hacer trampas. Nada de mirar las soluciones antes de tiempo, eso sólo hará que consigas un veredicto erróneo. ¡Haz el test del amor!

1.- ¿Qué hace cuando te ve? ¿Cómo reacciona?

A) No deja de mirarme. Al principio lo hacía con más disimulo, pero ahora le da igual que lo descubra. Además, si tiene la posibilidad viene en seguida a mi lado.

B) A veces me ha dado la sensación de verlo mirándome, pero cuando le veo gira la cara. Siempre que puede intenta entablar una conversación conmigo.

C) No sé, no me atrevo ni a mirarle. ¿Y si me ve?

D) No tiene una forma especial de actuar. Se acerca a mi grupo de amigas y habla con todas.

¿Cómo reacciona cuando te mira el hombre que te gusta? foto: ltkcdn

2.- Es viernes, has quedado con tus amigas y te encuentras con él y su grupo de amigos en el parque. ¿Qué haces?

A) Me acerco y hablo con él, sin ningún tipo de vergüenza y con mucha confianza. Siempre que nos encontramos acabamos juntando los grupos y casi paso más tiempo con él que con mis amigas.

B) Mis amigas y yo nos acercamos a saludar y hablamos un poco. Siempre intento acercarme más a él que al resto de chicos del grupo, pero tampoco quiero ser muy descarada.

C) Lo saludo de lejos y agacho la cabeza. Cuando le veo la vergüenza se apodera de mí y no se que hacer.

D) Normalmente nos acercamos mis amigas y yo y hablamos con todos. Siempre intento llamar la atención de mi chico y, aunque es muy simpático conmigo, se comporta igual con el resto de mis amigas.

3.- Cuando hablan por WhatsApp…

A) No tarda nada en contestarme. ¡Estamos hablando prácticamente todo el día!

B) Suele contestar rápido, pero muchas veces tengo miedo de hablarle muy a menudo y que piense que soy pesada.

C) Sólo hablamos por el grupo que tenemos todos los amigos. ¡No me atrevo a escribirle por privado!

D) Siempre contesta, es simpático y gracioso, pero nunca ha habido tonteo… No me sigue el juego.

Teste de amor: ¿Que tanto hablan por whatsapp? foto: culturacolectiva

4.- Ya sabes lo importantes que son las despedidas. Cuando acaba una de sus conversaciones por WhatsApp… ¿Cómo se despide?

A) Siempre tardamos un montón en despedirnos. Además, suele ponerme algún emoji de corazón.

B) Cuando hablamos, siempre suele ser muy cariñoso al despedirse, pero no termino de saber si es una señal o es cosa de mi imaginación.

C) No suele haber despedidas. Como hablamos por el grupo, cada uno habla cuando está conectado y ya está…

D) Nada del otro mundo. Un «tengo que irme a estudiar, luego hablamos» es lo normal en nuestras conversaciones.

5.- Vas sola por la calle y te cruzas. ¡Qué nervios! ¿Cómo le saludas?

A) Nos damos dos besos y hablamos un poco. ¡Me cuesta muchísimo separarme de él cuando me lo encuentro!

B) Normalmente nos damos dos besos y nos paramos, pero a veces la vergüenza puede conmigo y simplemente le saludo en la distancia.

C) Hola y adiós. Cuando voy sola y me lo encuentro me siento insegura y me da muchísima vergüenza parar a hablar con él.

D) Es un bromista. Siempre que nos vemos me da un puñetazo en el brazo o me grita desde lejos, igual que hace con sus amigos.

6.- Han quedado tu grupo de amigas con su grupo de amigos, pero en un momento de la tarde… ¡Se quedan solos! ¿Qué ocurre?

A) Alguna vez nos ha pasado y ha sido bastante agradable… Se acercó mucho más a mi, incluso llegó a tomarme de la mano. ¡Pero siempre nos cortan el rollo!

B) No es algo incómodo. Seguimos hablando de mil cosas y el tiempo pasa volando. Lo mejor de todo es que… ¡Lo he visto alguna vez mirándome a los labios!

C) ¿Solos? ¡Ni me lo planteo! Si alguna vez he visto que iba a ocurrir eso, me he pegado a una amiga y así lo he evitado.

D) Hablamos como siempre. Nada del otro mundo.

Test de amor: ¿Qué ocurre cuando se quedan solos en una reunión? foto: cenitpsicologos

7.- En su cumpleaños, ¿qué haces para que su día sea más especial?

A) Le compro un regalo que sé que le va a encantar y, además, le felicito por todas las redes sociales con fotos y mensajes bonitos.

B) Al ser un día tan importante, no siento que vaya a pensar que soy una pesada, así que le felicito por WhatsApp y, además, pongo alguna foto con un mensaje bonito en Instagram. ¡Quiero que sienta lo especial que es!

C) Le compramos un regalo entre todos los amigos y le felicito por el grupo.

D) Suelo felicitarle por WhatsApp en privado o por alguna red social y, además, le compramos un regalo entre todos los amigos. Pero… ¡Nada de cursilerías!

8.- Hablando de redes sociales… ¿Le da a me gusta a tus fotos de Instagram?

A) ¡Siempre! No tarda nada. La subo y a los pocos minutos ya tengo su ‘like’. Además, algunas veces incluso comenta.

B) Suele darle a me gusta a casi todas, pero no con demasiada rapidez.

C) ¡Ni siquiera le sigo!

D) De vez en cuando, aunque normalmente le da a las que salgo con mis amigas, no a mis ‘selfies’.

Test de amor: ¿Qué haces en su cumpleaños? foto: imagekit

9.- Y en Snapchat… ¿Se mandan muchas fotos o vídeos?

A) ¡Sí! ¡Es súper divertido! Además, siempre ve mi historia y captura algunas de mis fotos.

B) Muy pocas veces, pero siempre ve todas las fotos que subo a mi historia.

C) Si no le sigo en Instagram… ¡Imagínate en Snapchat!

D) Las pocas veces que lo hemos hecho han sido vídeos haciendo el tonto.

10.- La pregunta definitiva. Cuando van tu grupo de amigas y su grupo de amigos al cine…

A) No deja a nadie que se siente a mi lado, ese sitio siempre es suyo. Y si es de miedo la película, le encanta abrazarme para que no lo pase mal.

B) Siempre trata de sentarse a mi lado y juraría que, a veces, me mira en mitad de la película.

C) Intento ponerme lo más lejos posible de él para que no me de vergüenza.

D) No le importa el sitio donde sentarse. Cada día se pone al lado de una persona. ¡Se lleva genial con todos!

Test de amor: ¿Se mandan seguido fotos por snapchat? foto:ytimg

Mayoría de A

¡Tu chico está loco por ti y no tardará en lanzarse!

No hay duda. Tú también eres la persona que ocupa su corazón, sus pensamientos y sus sueños. Lleva mucho tiempo detrás de ti, siempre has llamado su atención y desde hace un tiempo se ha acercado mucho más a ti.

Prepárate, porque no va a tardar en dar el paso y lanzarse. Sigue mandándole señales, demuéstrale que tú también sientes lo mismo y antes de que te des cuenta estaréis juntos y disfrutando de su amor. ¡Qué bonito!

Mayoría de B

Le gustas, pero no se atreve a ir a por ti.

Las señales están ahí y no mienten. Ese chico está completamente interesado en ti: le pareces simpática y guapa y le encanta pasar tiempo contigo, aunque tenga que ser con más personas de por medio.

Sin embargo, no termina de ver claros tus sentimientos hacia él. Hay días en los que piensa que sí, otros días en los que se acerca al no… Y eso lo único que consigue es que no se atreva a lanzarse por miedo al rechazo. Así que ya sabes, tontea con él, dale signos de que tú también estás interesada en él. ¡No se te escapará!

Si tienes mayoría de A, está loco de amor por tí. foto: serpadres

Mayoría de C

Si sigues escondiéndote… ¡No va a darse cuenta de que existes!

Eres tímida y lo sabemos, pero tienes que luchar con tus propios miedos y con la vergüenza si quieres que ese chico se fije en ti. No es que no le gustes, es que no le has dado ni siquiera la oportunidad de conocerte.

No te escondas detrás de tus amigas y habla con él. Cuando se encuentren, olvídate de tu timidez y conviértete en una más en el grupo. Tú puedes hacerlo, tienes todas las cualidades para gustarle y lo sabes. ¿A qué esperas para salir del cascarón?

Mayoría de D

Ese chico no es el indicado, toca seguir buscando…

¡No hay razón para estar triste! A ese chico le caes genial, se divierte contigo, pero te ve como una amiga. Y ya sabes que cuando se entra en la ‘friendzone’ no hay mucho que hacer.

Pero no te desanimes. Si no le gustas es porque no es el indicado, porque hay algo mejor esperándote detrás de la esquina. Así que ya sabes, pasa página y disfruta de la amistad de ese chico, estamos seguros de que será muy duradera. ¡Tu príncipe azul está deseando que le encuentres!

