¡Terrorífico! Así fueron las vidas de los autores que escribieron Blancanieves

Una de las historias más vistas de Disney, destinada a millones de niñas, presentaba a una princesa en peligro, misma que sería rescatada por un príncipe de las garras de una madrastra malvada. ¿Alguna vez la miraste? Yoc reo que sí y bueno, esto sin duda es un abismo de inquietudes que poco a poco fueron reveladas.

Se trata de la vida de cada uno de los escritores de Blancanieves, pues aunque hay una primera historia; de ella se derivaron un par de textos más, manteniendo la versión original pero colocando personajes diferentes que le daban otro sentido tanto a las escrituras como a las películas.

Aparentemente la vida de cada uno de los escritores fue variada pero se dio a conocer a través del portal de información de la BBC, que varios de estos pasaron por una situación terrorífica que alarmó a miles de fanáticos, generó intriga por doquier y por lo narrado, tenían 'algo' en común entre ellos.

Algo que casi siempre hemos visto en las historias de Disney o de las princesas que sin duda quedó arraigado en la memoria de los infantes, es el famoso "había una vez", aunque en la vida real, esto ya no es tan común, pues de pronto la madurez llevó a las mujeres a darse cuenta que a veces son más sapos que príncipes y la burbuja en la que se vive no siempre es de color rosa; incluso algo muy duro de aceptar es que no todos los finales son felices, como se planteó en películas tales como "Rapunzel", "La Sirenita" "La bella y la bestia", "Cenicienta", "La bella durmiente"; entre otras.

De acuerdo a lo que se ha presentado en las versiones pasadas, "Blancanieves y los siete enanitos" de Jacob y Wilhelm Grimm fue publicado en 1812. De acuerdo a las versiones de Grimm, los cambios no solo fueron bruscos, sino también terroríficos. Por ejemplo: La Cenicienta NO tiene una hada madrina, sus hermanastras no son, pero algo que si es real, es que se rebanan los pies para tratar de meterlos en la zapatilla de cristal. Y las palomas terminan picoteándoles los ojos; otra de ellas, es Rapunzel quien está embarazada justo cuando la encierran en la torre. Y, para convertir al príncipe luego de ser rana, no hay que besarlo, sino aventarlo a la pared hasta hacer que se estrelle.

La narrativa que ellos emplearon para hacer sus historias, fue luego de escuchar las experiencias de los locales convirtiendo esto en su mejor método literario.

La historia de Blancanieves guarda un sinfín de momentos y elementos que llevaron a la fama no solo al relato sino también al filme.

Una madrastra malvada que planea matar a Blancanieves por celos.

El espejo mágico que responde "Blancanieves" cuando la madrastra pregunta: "Espejito, espejito, ¿quién es la más bella de todas?".

La manzana envenenada que la madrastra le da a Blancanieves.

Los siete enanitos que cuidan a Blancanieves y trabajan en una mina.

El príncipe que encuentra a Blancanieves en un ataúd de vidrio y la rescata.

"La historia de la vida de Sophia era muy conocida a principios del siglo XIX", le dijo Kempkens a la BBC.

Haciendo referencia a una de las dos mujeres que comparten cierta similitud con la historia de Blancanieves, respecto a sus vidas.

Fueron entonces, vidas bastante similares pues mientras los hermanos relataban una historia; casualmente en años anteriores y posteriores se vivieron suscesos que prácticamente eran iguales a lo que se había narrado. Existía un hombre que daba manzanas envenenadas a niños, un a joven de 21 años murió después de tener una madrastra vanidosa que la odiaba, sin embargo de ella no se dudó porque perdió la vida antes que a la joven le pasara algo.

