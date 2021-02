¿Terminaste con tu pareja? ¡Así puedes sobrevivir tu primer San Valentín sol@!

Recuperarse de una ruptura amorosa nunca es fácil, pero el Día de San Valentín puede hacer que avanzar sea una hazaña aparentemente imposible, gracias a los constantes mensajes amorosos y promociones de compras.

Muchos nuevos solteros celebrarán el Día de San Valentín sin pareja. Un informe de Dating.com de septiembre encontró que el 67% de los usuarios sufrieron una ruptura en 2020, en comparación con el 34% en 2019.

El 2021 podría ser el San Valentín con más nuevos solteros de los últimos años

Según la terapeuta Charmain Jackman, un poco de planificación puede ayudar al recién soltero a transformar el Día de San Valentín en una festividad significativa y feliz.

Considera abandonar las redes sociales

En el día de San Valentín, las parejas acuden a las redes sociales para profesar públicamente su amor y cómo están pasando el día. Estas imágenes, aunque dulces, pueden entristecer a alguien que acaba de salir de una ruptura.

En lugar de soportar conversaciones ininterrumpidas en las redes sociales que podrían recordarle a su ex, Jackman sugirió eliminar sus aplicaciones y bloquear Instagram y Facebook desde su computadora.

Expertos recomiendan dejar las redes sociales tras una ruptura

Una desintoxicación de las redes sociales también es una oportunidad para recuperarse aún más de su relación, Amy Chan, autora de "Breakup Bootcamp: The Science of Rewiring Your Heart", dijo anteriormente.

"Desintoxicarse de tu ex no significa que odias a la persona o que terminó en malos términos o que no puedan ser amigos en el futuro, pero necesitas un período de tiempo para que tu mente, cuerpo, corazón y alma hagan la transición de una relación íntima o romántica a otra", dijo.

Planea un día solo para ti

En lugar de esperar hasta el 14 de febrero para decidir cómo afrontar la situación, Jackman sugirió crear un plan de antemano sobre cómo quiere pasar el día.

"Puede ser muy difícil y muchas cosas desencadenarán recuerdos [...] Cuanto más puedas programar tu día, te ayudará a mantenerte ocupado o involucrado en actividades que se centren en ti o te conecten con amigos o familiares".

Fortalecer otras relaciones sería lo más recomendable tras una ruptura amorosa

Si no sabe cómo mantener su día atractivo y lleno de diversión, considere una comedia romántica con amigos en un servicio de streaming grupal, una noche de juegos con compañeros de cuarto o una noche de juegos virtuales con su familia.

Retoma tus pasatiempos pasados

O comienza un nuevo hobbie. También puedes aprovechar el día para amarte más a ti mismo.

"Podemos perder partes de nosotros mismos cuando nos conectamos con otras personas", dijo Jackman. Pensar en los pasatiempos que abandonó durante su relación y fomentarlos nuevamente podría ayudarlo a volver a conectarse con usted mismo.

La soltería puede ayudarte a retomar viejos pasatiempos

Reflexiona sobre lo aprendido en la relación

Si te has alejado un poco de tu ruptura, reflexionar sobre los altibajos de la relación podría ayudarte a prepararte para el amor futuro.

"A veces la gente evita hacer eso porque no quiere ir allí y [lidiar con] esas emociones, pero puede ser un ejercicio realmente útil hacer algo de ese trabajo interno", dijo Jackman.

Si no está acostumbrado a este tipo de ejercicio, Jackman sugirió su método de reflexión favorito: llevar un diario. Puede usar papel y bolígrafo, o hablar en sus notas de voz para una versión virtual.

Hágase las siguientes preguntas para comenzar:

¿Qué aprecié de esta relación?

¿Qué no funcionó para mí en esta relación?

¿Hablé sobre mis problemas? ¿O minimicé o subyugué mis sentimientos para mantener las cosas bien?

¿Dónde sentí que me perdí en la relación?

¿Qué cualidades busco en mi futuro socio?

¿Cómo quiero ser a futuro y cómo entro en una nueva relación?

Invierte tu energía en un diario para superar a tu ex

